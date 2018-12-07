"Хроники хищных городов" вернули кино в мир победившего стимпанка

Новозеландские "Хроники хищных городов", пост-апокалиптические по сюжету, возможно, знаменуют начало еще одного апокалипсиса - кинематографического. В них привычное кино окончательно упраздняется за невостребованностью, а на первый план выдвигается суперзвезда 3D-экранов - компьютерный дизайнер.

Прежде в киноиндустрии он отвечал за спецэффекты, теперь безраздельно он правит бал: вмешательство режиссера и актеров в "Хрониках" минимально (не случайно там не понадобились звезды - им нечего играть), а мастерство режиссера ограничивается снайперским по ритму монтажом. После длинной череды трейлеров будущих премьер, где уже совсем не было человеческих лиц, а только металлические хари, начавшиеся затем "Хроники" выглядели логическим завершением тренда: за два с лишним часа накаленного действия CGI-технологии триумфально вскарабкались на Олимп - мы получили самый эффектный, но и самый пустой фильм нового тысячелетия.

У "Хроник хищных городов" по меньшей мере четыре претензии на актуальность. Это предыстория действия: 60-минутная война, уничтожившая цивилизацию, - мир сегодня к ней ближе, чем когда-либо. Это Лондон, двинувшийся на Европу в поисках самого необходимого - проекция на брексит и его ближайшие последствия. И это безумец, забывший уроки прежних катастроф и ради власти над миром готовый учинить новую. Можно прочитать в сюжете и намеки на методы, какими развитые страны пытаются встроить в общество беженцев из разнообразных Палестин. Но все эти касания болевых точек современной реальности легки, как сон, и не имеют развития.

В основе фабулы бестселлер 2001 года "Смертные машины" британца Филипа Рива. После разрушительной войны прошло тысячелетие, выжившие собрали из уцелевших осколков цивилизации передвижные города и в них кочуют по выжженной земле в поисках ресурсов для жизни, и охотясь за городками поменьше, чтобы использовать их как горючее для двигателей. Плодотворную идею явно подсказал "Бродячий замок" Хаяо Миядзаки, но перед нами уже не мультик, и города в пост-апокалиптическом будущем похожи не на избушку на курьих ножках, а на циклопические лайнеры на танковых гусеницах. Из всех городов-хищников авторы выбрали Лондон - он сразу узнается по собору Св. Павла с его куполом. На площадях ликующие массы радостно приветствуют победный марш страны-агрессора, активно пожирающей тех, кто слабее. Как вся эта живность умудряется существовать в условиях путешествий по буеракам и вечной тряски, перед которой пасуют все землетрясения мира, - о том фильм умалчивает. Логику вам придется отключить заранее: фантазия здесь безбрежна, как в детском мультфильме, где все возможно без обоснований и объяснений.

Главный злодей, гений исторического беспамятства тут, как ни удивительно, историк Валентайн (Хьюго Уивинг - единственное знакомое лицо в фильме); он что-то тайно ваяет в куполе Св. Павла. Будущие любовники Том и Эстер, как положено в экшн-триллере, познаются в бою - в этих ролях смазливые, но бесцветные Роберт Шиэн и Гера Хилмарсдоттир. Маму Эстер когда-то убил злодей Валентайн, и теперь она одержима жаждой мести; тихий Том уже положил на нее глаз, но пока очень робеет. Есть еще металлический полутруп Шрайк, воспитавший Эстер, в нее влюбленный и умерший, похоже, от неразделенной любви, но это чисто механическое сооружение, и любой актер тут побоку.

Следить за интригами Валентайна и трудным сближением Тома с Эстер малоинтересно, но все зрительские потери с лихвой компенсирует мощная аудиовизуальная симфония. Она скомпонована из фантазийного мира, созданного в лабораториях CGI и выполненного в прелестной эстетике стимпанка, из беспрерывного движения исполинских городов, дымящих, грохочущих, скрежещущих, лавирующих, убегающих и преследующих, ползущих и висящих среди этих диковинных пейзажей, из разнообразных летательных аппаратов жюльверновского образца и монументального саундтрека Junkie XL - ведущего специалиста Голландии по звуковому дизайну апокалиптических видеоигр и фильмов, знаменитого уже со времен "Безумного Макса-4".

Руководит всем этим Кристиан Риверс - не столько режиссер, сколько характерный актер и спец по CGI, работавший с продюсером картины Питером Джексоном на его фэнтези о хоббитах. Руководит, надо признать, умело и вполне может претендовать на роль первого в мире постановщика, выстроившего красивое динамичное зрелище, которое можно смотреть без скуки, обойдясь при этом без драматургии, актеров и здравого смысла - исключительно на базе выдающихся визуальных эффектов. Если публика это оценит и этим удовлетворится, нас будут ждать еще и "ХХГ-2", и "ХХГ-3" - путешествие по пост-апокалиптическому аду явно только начинается.

Впрочем, "ХХГ-1" я смотрел на второй день проката в России в компании пяти человек, разбросанных по всему довольно большому залу одного из центральных кинотеатров Москвы. Вряд ли столь демонстративное отсутствие зрительского интереса говорит о качестве фильма, который, если такими темпами, то видели буквально единицы, и у него еще нет репутации. Скорее, очередная компьютерная революция в кино разгорается как раз в момент, когда публике уже порядком обрыдли механические терминаторы, трассирующие астронавты и любовь космических манекенов.