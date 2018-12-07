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07.12.2018 16:25
Рубрика: Экономика
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Ирина Яковлева: Технология распределенных реестров уверенно входит в российскую правовую систему

Процесс развития технологии блокчейн является не рядовым "хайповым" явлением, а свидетельством глубинных технологических изменений, происходящих в мировой экономике. Технология распределенных реестров постепенно интегрируется в различные сферы экономического оборота, требуя правовой и социальной адаптации. Вице-президент по правовым вопросам Ассоциации IPChain Ирина Яковлева рассказала "Российской газете" о ситуации с внедрением блокчейн в России и мире в рамках круглого стола "Цифровые технологии и защита интеллектуальной собственности", организованного Российским государственным университетом правосудия в Нижнем Новгороде.
Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain
Фото: Пресс-служба Ассоциации IPChain

Очевидно, что стремительное развитие технологии блокчейн требует адаптации нормативно-правовой базы. На какой стадии этот процесс сейчас в России, особенно в сфере интеллектуальной собственности?

Ирина Яковлева: Законодательство Российской Федерации в контексте развития цифровой экономики не имеет каких-либо ограничений использования технологии распределенных реестров в сфере защиты интеллектуальной собственности. Однако следует отметить, что регуляторная среда нуждается в проработке отдельных аспектов, чтобы внести определенность в работу судебной системы относительно возможности использования блокчейн-сетей при рассмотрении дел. Что касается других мер, существует необходимость проработки особенностей совершения юридически значимых действий в сфере интеллектуальной собственности в цифровой среде. Главное - внести ясность среди участников цифрового рынка, что использование таких реестров не только не противоречит действующему законодательству, но является надежным инструментом защиты.

Как это должно работать? С точки зрения применения, как правообладатель может защищать свою интеллектуальную собственность с помощью технологии распределенных реестров?

Фото: Пресс-служба IPChain
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Ирина Яковлева: В России судебная система только начинает работать с информационными технологиями, созданными на базе технологии блокчейн. Но нам уже есть чем похвастаться - в начале декабря российский Суд по интеллектуальным правам впервые разместил транзакции об изменении состава правообладателей в блокчейн-сети IPChain. Это поистине знаковое для цифрового рынка событие, которое произошло в рамках реализации соглашения между Судом по интеллектуальным правам и Ассоциацией IPChain. Соглашение обеспечивает доступ к сети IPChain, позволяющей с помощью гибких алгоритмов поиска найти интересующий объект интеллектуальной собственности, проследить его историю и понять текущий правовой статус. В глобальном смысле речь сейчас идет не о технической адаптации, а о вопросе формирования практики и снятии ментальных барьеров, связанных с использованием современных технологий в работе судей. А на это, разумеется, потребуется какое-то время.

На Западе это уже работает?

Ирина Яковлева: Во многих странах ведется масштабная работа по созданию и внедрению современных интернет-сервисов на базе технологии распределенных реестров, которые могли бы обеспечить достаточную охрану и достоверность сведений об объектах интеллектуальной собственности в трансграничном пространстве. Следует отметить, что основные интересанты использования технологии блокчейн в сфере интеллектуальной собственности - это крупные корпорации, компании, производящие творческий контент либо управляющие интеллектуальными правами. Среди стран, занимающих лидирующие позиции в данной сфере, особо выделяется США. Также большое количество проектов по использованию технологий блокчейн реализуется в Сингапуре, Великобритании, Германии и Китае.

По поводу роли государства: год назад уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов высказался в поддержку эволюционного развития технологии блокчейн и криптовалют, призвав не допустить хаоса в этой сфере. Омбудсмен рассказал о необходимости выработать "правила игры" в сфере блокчейн, отметив, однако, что на данном этапе власти не рассматривали эту технологию как инструмент защиты прав интеллектуальной собственности. Как с этим обстоят дела на данный момент? И какую роль, на ваш взгляд, государство должно играть в этом процессе?

Ирина Яковлева: Насколько я знаю, государство активно работает над внедрением технологических инновационных решений в рамках программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Более того, Минобрнауки России, Минкультуры России и Минкомсвязи России в мае 2018 года утвердили функциональные и технические требования к открытой общественной сетевой платформе управления правами на результаты интеллектуальной деятельности. Государство должно помогать развиваться технологиям. И самая большая помощь может выражаться в минимизации правовых барьеров в данной сфере. Необходимо изучать мировой опыт в нормативном регулировании и заимствовать лучшее, что есть на сегодняшний день. В то же время не стоит испытывать комплексов перед тем, чтобы становиться пионерами в развитии новых правовых практик и формировать прорывные законодательные решения.

Фото: depositphotos.com
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Есть мнение, что сфера блокчейн в силу своего транснационального характера должна регулироваться международным договором, а не в условиях правовой системы отдельных государств. Так ли это, на ваш взгляд?

Ирина Яковлева:  Здесь могу отметить, что на сегодняшний день в мире вырисовываются две параллельные, не мешающие и не противоречащие друг другу тенденции. Одна из них - это отсутствие специального регулирования. Рынок сам определяет необходимость в создании таких реестров и возможности дальнейшего применения как на уровне бизнеса, так и на уровне государства. И вторая - это "мягкое" регулирование на уровне обязательности закрепления сведений о правах и их обороте в информационных системах. Более того, в настоящий момент говорить о мерах уголовного или административного преследования за использование либо за нарушение использования технологии не приходится. Самое "страшное" наказание, которое может грозить нарушителю, к примеру, за размещение недостоверной информации - это отключение от реестра. Кажущаяся мягкость таких решений с лихвой компенсируется жесткостью их последствий для нарушителей с точки зрения потери репутации и утраты конкурентоспособности. В целом надо дать технологии развиваться в международной среде разными путями, а дальше уже опыт и практика выявят слабые и болевые точки, которые можно будет регулировать путем объединения стран под эгидой какого-либо международного соглашения.

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