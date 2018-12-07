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07.12.2018 21:46
Рубрика: Спорт

Известны все пары 1/4 финала мужского Кубка России по баскетболу

Текст: Илья Трисвятский

В розыгрыше Кубка страны среди мужских команд, который проводится под эгидой Российской федерации баскетбола (РФБ), известны все пары четвертьфинала. Борьбу за трофей поведут два представителя Единой лиги - "Парма" (Пермский край) и БК "Нижний Новгород". Остальные соискатели трофея - клубы первого дивизиона Суперлиги.

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Сегодня последним четвертьфиналистом стал двукратный (2015, 2017) обладатель Кубка России БК "Новосибирск", обыгравший в перенесенном повторном матче 1/8 финала команду ЦСКА-2 - 89:77 (первая встреча в Москве - 69:56). Вот результаты ранее проведенных ответных матчей 1/8 финала: "Восток-65" (Южно-Сахалинск) - "Университет-Югра" (Сургут) - 95:76 (первая игра - 93:63); "Спартак-Приморье" (Приморский край) - "Спартак" (Санкт-Петербург) - 70:81 (64:65); ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда) - "Буревестник" (Ярославль) - 102:67 (94:85); "Урал" (Екатеринбург) - "Тамбов" (Тамбовская обл.) - 94:53 (91:69); БК "Самара" - МБА (Москва) - 76:61 (91:75).

Заметим, что из дюжины участников стадии 1/8 финала девять клубов представляли первый дивизион чемпионата Суперлиги, и только "Тамбов" выступает классом ниже.

С четвертьфинала в борьбу за Кубок России включатся два участника Единой лиги ВТБ. БК "Нижний Новгород" сразится с "Самарой", а "Парма" из Пермского края встретится с "Востоком-65". Состав других пар выглядит так: "Спартак" СПб - ТЕМП-СУМЗ-УГМК, "Урал" - БК "Новосибирск".

Фото: Михаил Синицын
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Вот полный календарь матчей четвертьфинала:

"Восток-65" - "Парма" - 19 декабря в Южно-Сахалинске и 10 января 2019 года в Перми;

"Урал" - БК "Новосибирск" - 21 декабря в Екатеринбурге и 27 декабря в Новосибирске;

БК "Самара" - БК "Нижний Новгород" - 20 декабря в Самаре и 28 декабря в Нижнем Новгороде;

"Спартак" СПб - ТЕМП-СУМЗ-УГМК - 19 декабря в Санкт-Петербурге и 11 января в Ревде.

Напомним, что по правилам двухматчевых противостояний в баскетболе, в порядке исключения, допускается ничейный исход отдельно взятой игры. С другой стороны, согласно официальным правилам баскетбола, в круговых турнирах или в сериях плей-офф до определенного количества побед одного из соперников ничьи быть не может, в случае равенства в счете назначается дополнительная пятиминутка чистого времени (овертайм). Овертаймы проводятся неограниченное количество раз до того момента, как не определится сильнейший.

Справка "РГ"

Все обладатели Кубка России среди мужских команд:

2000. "Локомотив" (Минеральные Воды)

2003. УНИКС (Казань)

2004. "Урал-Грейт" (Пермь)

2005. ЦСКА (Москва)

2006. ЦСКА

2007. ЦСКА

2008. "Химки"

2009. УНИКС

2010. ЦСКА

2011. "Спартак" (Санкт-Петербург)

2012. "Красные Крылья" (Самара)

2013. "Красные Крылья"

2014. УНИКС

2015. "Новосибирск"

2016. "Парма" (Пермский край)

2017. "Новосибирск"

2018. "Локомотив-Кубань" (Краснодар)

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