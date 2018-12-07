К 2040 году спрос на газ увеличится на 46 процентов

Форум стран - экспортеров газа (ФСЭГ) прогнозирует увеличение мирового спроса на газ к 2040 году на 46 процентов - до 5,43 триллиона кубометров, сообщается в докладе Global Gas Outlook 2040, подготовленном организацией.

Внушительную роль будет играть выработка электроэнергии и промышленный сектор. При этом доля природного газа в мировом энергобалансе к 2040 году возрастет с нынешних 22 до 26 процентов.

В ноябре с аналогичным прогнозом выступало Международное энергетическое агентство (МЭА, структура Организации экономического сотрудничества и развития). По их данным, к 2040 году годовое потребление газа в мире вырастет до 5,4 триллиона кубометров, а торговля газом - до 1289 миллиардов кубометров в год. Причем более четверти всех мировых поставок будет обеспечивать Россия.