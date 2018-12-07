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События года
Рубрика: Экономика
Проект: События года 2018

07.12.2018 07:30
Текст: Георгий Панин

Как не зависеть от кредитов или начать пользоваться ими разумно

В последние годы россияне стали чаще попадать в кредитную зависимость. Доходит до того, что займы уже берутся на поход в ресторан с друзьями и на невыгодных условиях. Специально для "Российской газеты" Сергей Троцкий, финансовый эксперт и сооснователь "Финансового айсберга”, рассказал, как перестать брать кредиты или начать пользоваться ими разумно.
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Статистика не врет!

Сначала обратимся к цифрам, которые показывают, что кредитомания процветает. За первые восемь месяцев 2018 года в России, по данным Национального бюро кредитных историй, выдано 9,9 миллиона потребительских кредитов на 1,75 триллиона рублей. Это сумма на 27,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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По данным Центробанка, за первые 7 месяцев 2018 года выпущено 33,15 миллиона кредитных карт, что на 8,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Если сказать тремя словами: кредитов стали брать больше. Сегодня трое из пяти россиян обслуживают по два кредита, а каждый пятый - три и больше. Кто-то из них скажет, что кредитование полезно и удобно. Кто-то - теперь ни ногой в "жадный банк".

Кому кредит - война, а кому мать родная

Люди не осознают, что кредитные деньги - не их деньги. Все накладки, ошибки, провалы и трагедии с кредитами связаны с несистемным подходом, игнорированием изучения условий договора и финансовой безграмотностью. В итоге при несоблюдении графика платежей и срока - штрафы. Вера в бесплатные кредиты (это все рекламные уловки) приводит к переплатам и разочарованиям. А не возвращать кредит - незаконно.

Из-за ежедневного использования кредитных карт в легкомысленном финансовом режиме мелкие траты копятся в ком долгов. Всегда на виду предложение открыть следующую карту с большим кредитным лимитом, чтобы реализовать очередное потребительское желание. Или погасить задолженность по предыдущей карте. Кредит на кредит приводит к печальным последствиям.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В бизнесе кредиты логичны. К примеру, фирма надежно приносит доход на протяжении нескольких лет, и к новогоднему сезону нужно дополнительно вложить в оборот, чтобы закупить больше продукции - кредит оправдан. Такой бы осознанности в потребительских кредитах.

"Человек кредитный" некорректно рассчитывает свои силы. Не осознает при взятии ипотеки на 10-15 лет, что нужно выплачивать сумму регулярно, ежемесячно, вариантов отказаться нет - иначе банк отберет квартиру и продаст ее по ликвидационной стоимости. Репутация банка - не гарант выгодных условий, нельзя подписывать документы, не глядя. Эффективная процентная ставка всегда выше той, что заявлена в рекламе из-за страхования, оценки недвижимости (если речь про вторичный рынок жилья) и комиссий. Если называют ипотечную ставку в 10,8 процента, готовьтесь к эффективной процентной ставке на уровне 13 процентов, а то и 14 процентов.

Кто в долгах, как в шелках, не сильно вникает в цифры из рекламы. "Всего 2 процента в день" из рекламы микрокредитов - это 730 процентов годовых, другими словами, переплата более чем в 7 раз в год от суммы кредита. А теперь кредитные деньги нужно возвращать с процентами за пользование.

Как правильно копить и пользоваться "кредиткой"

Разумное отношение к кредитам стоит на 3 принципах: у каждого кредита есть срок, за пользование деньгами банка нужно платить, взятые деньги нужно вернуть полностью. Безопасный кредитный лимит по кредитной карте - сумма доходов за четыре месяца. Все, что больше - грозит риском оказаться в долговой яме. Чтобы оставаться на плаву, не следует брать кредит на максимальный срок - огромная переплата, а кредитная нагрузка на семью не должна превысить 40-45 процентов от общей суммы доходов семьи. Банки следят за этим, запрашивая сведения о доходах и роде деятельности. Но этот предел в первую очередь касается самих заемщиков. Если нужно сократить кредитную нагрузку, следует избавиться в первую очередь от кредитных карт - по ним самые большие проценты: 19-46 процентов годовых. У потребительских кредитов ставки 14-20 процентов в год.

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Кредит оправдан, когда предложение уникально и может уйти, а на руках есть сумма в 80-90 процентов от стоимости покупки. При этом нужно предусмотреть досрочное погашение кредита без комиссии. Потребительский кредит можно взять и быстро закрыть возвратом подоходного налога, налоговым вычетом или материнским капиталом. Деньги из одного состояния перейдут в другое.

Кредитные карты полезны при бронировании покупки или взятии автомобиля на прокат. Деньги замораживаются с кредитной карты на время пользования машиной, по приезду - возвращаются обратно. То же самое с бронированием номера в отеле. "Букируется” с кредитки, скажем, за 20 дней до поездки, на месте выкупается номер со своих денег - при этом фиксируется выгодная цена. Такие кредиты безопасны для кошелька, не замораживают личные деньги, а за пользование средствами банк платит кэш-бэк и другие бонусы.

Каждый россиянин может накопить финансовую подушку безопасности в 6 своих ежемесячных доходов. При откладывании на депозит незаметных 10-15 процентов с каждого поступившего дохода рано или поздно наберется нужная сумма. Финансовая подушка безопасности поможет в случае острой необходимости и непредвиденных случаев отказаться от кредита, не жить в долг и чувствовать себя уверенно и защищенно. Если деньги нужны очень срочно, оптимально продать что-то своё и не брать в долг.

Любой кредит - это "жить сейчас, платить потом". Разумнее и оправданнее - платить сейчас, часть денег откладывать в накопления, создавать себе необходимые финансовые условия. Тогда и кредиты не понадобятся.

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