Как не зависеть от кредитов или начать пользоваться ими разумно

В последние годы россияне стали чаще попадать в кредитную зависимость. Доходит до того, что займы уже берутся на поход в ресторан с друзьями и на невыгодных условиях. Специально для "Российской газеты" Сергей Троцкий, финансовый эксперт и сооснователь "Финансового айсберга”, рассказал, как перестать брать кредиты или начать пользоваться ими разумно.

Статистика не врет!

Сначала обратимся к цифрам, которые показывают, что кредитомания процветает. За первые восемь месяцев 2018 года в России, по данным Национального бюро кредитных историй, выдано 9,9 миллиона потребительских кредитов на 1,75 триллиона рублей. Это сумма на 27,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

По данным Центробанка, за первые 7 месяцев 2018 года выпущено 33,15 миллиона кредитных карт, что на 8,7 процента больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Если сказать тремя словами: кредитов стали брать больше. Сегодня трое из пяти россиян обслуживают по два кредита, а каждый пятый - три и больше. Кто-то из них скажет, что кредитование полезно и удобно. Кто-то - теперь ни ногой в "жадный банк".

Кому кредит - война, а кому мать родная

Люди не осознают, что кредитные деньги - не их деньги. Все накладки, ошибки, провалы и трагедии с кредитами связаны с несистемным подходом, игнорированием изучения условий договора и финансовой безграмотностью. В итоге при несоблюдении графика платежей и срока - штрафы. Вера в бесплатные кредиты (это все рекламные уловки) приводит к переплатам и разочарованиям. А не возвращать кредит - незаконно.

Из-за ежедневного использования кредитных карт в легкомысленном финансовом режиме мелкие траты копятся в ком долгов. Всегда на виду предложение открыть следующую карту с большим кредитным лимитом, чтобы реализовать очередное потребительское желание. Или погасить задолженность по предыдущей карте. Кредит на кредит приводит к печальным последствиям.

В бизнесе кредиты логичны. К примеру, фирма надежно приносит доход на протяжении нескольких лет, и к новогоднему сезону нужно дополнительно вложить в оборот, чтобы закупить больше продукции - кредит оправдан. Такой бы осознанности в потребительских кредитах.

"Человек кредитный" некорректно рассчитывает свои силы. Не осознает при взятии ипотеки на 10-15 лет, что нужно выплачивать сумму регулярно, ежемесячно, вариантов отказаться нет - иначе банк отберет квартиру и продаст ее по ликвидационной стоимости. Репутация банка - не гарант выгодных условий, нельзя подписывать документы, не глядя. Эффективная процентная ставка всегда выше той, что заявлена в рекламе из-за страхования, оценки недвижимости (если речь про вторичный рынок жилья) и комиссий. Если называют ипотечную ставку в 10,8 процента, готовьтесь к эффективной процентной ставке на уровне 13 процентов, а то и 14 процентов.

Кто в долгах, как в шелках, не сильно вникает в цифры из рекламы. "Всего 2 процента в день" из рекламы микрокредитов - это 730 процентов годовых, другими словами, переплата более чем в 7 раз в год от суммы кредита. А теперь кредитные деньги нужно возвращать с процентами за пользование.

Как правильно копить и пользоваться "кредиткой"

Разумное отношение к кредитам стоит на 3 принципах: у каждого кредита есть срок, за пользование деньгами банка нужно платить, взятые деньги нужно вернуть полностью. Безопасный кредитный лимит по кредитной карте - сумма доходов за четыре месяца. Все, что больше - грозит риском оказаться в долговой яме. Чтобы оставаться на плаву, не следует брать кредит на максимальный срок - огромная переплата, а кредитная нагрузка на семью не должна превысить 40-45 процентов от общей суммы доходов семьи. Банки следят за этим, запрашивая сведения о доходах и роде деятельности. Но этот предел в первую очередь касается самих заемщиков. Если нужно сократить кредитную нагрузку, следует избавиться в первую очередь от кредитных карт - по ним самые большие проценты: 19-46 процентов годовых. У потребительских кредитов ставки 14-20 процентов в год.

Кредит оправдан, когда предложение уникально и может уйти, а на руках есть сумма в 80-90 процентов от стоимости покупки. При этом нужно предусмотреть досрочное погашение кредита без комиссии. Потребительский кредит можно взять и быстро закрыть возвратом подоходного налога, налоговым вычетом или материнским капиталом. Деньги из одного состояния перейдут в другое.

Кредитные карты полезны при бронировании покупки или взятии автомобиля на прокат. Деньги замораживаются с кредитной карты на время пользования машиной, по приезду - возвращаются обратно. То же самое с бронированием номера в отеле. "Букируется” с кредитки, скажем, за 20 дней до поездки, на месте выкупается номер со своих денег - при этом фиксируется выгодная цена. Такие кредиты безопасны для кошелька, не замораживают личные деньги, а за пользование средствами банк платит кэш-бэк и другие бонусы.

Каждый россиянин может накопить финансовую подушку безопасности в 6 своих ежемесячных доходов. При откладывании на депозит незаметных 10-15 процентов с каждого поступившего дохода рано или поздно наберется нужная сумма. Финансовая подушка безопасности поможет в случае острой необходимости и непредвиденных случаев отказаться от кредита, не жить в долг и чувствовать себя уверенно и защищенно. Если деньги нужны очень срочно, оптимально продать что-то своё и не брать в долг.

Любой кредит - это "жить сейчас, платить потом". Разумнее и оправданнее - платить сейчас, часть денег откладывать в накопления, создавать себе необходимые финансовые условия. Тогда и кредиты не понадобятся.