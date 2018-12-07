Как зависит размер "сельской" надбавки от группы инвалидности пенсионера

Здравствуйте!

Подскажите, пожалуйста, я 1963года рождения, получаю пенсию по инвалидности, проживаю в сельской местности Тверской области. Имею стаж работы механизатором 20 лет и награжден медалью "За преобразование Нечерноземья РСФСР". Возможна ли мне 25-процентная надбавка к пенсии по новому законодательству? Заранее благодарен!

С уважением, Александр Сергеев

Повышенная на 25 процентов фиксированная выплата к страховой пенсии будет предоставляться жителям сельской местности при соблюдении двух условий: если пенсионер не работает и у него есть не менее 30 лет стажа в сельском хозяйстве, пояснили "Российской газете" в Пенсионном фонде России. Если этот стаж составляет меньше 30 лет, надбавка не устанавливается. Также напоминаем, что в зависимости от группы инвалидности пенсионер получает разный размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. Для инвалидов третьей группы он составляет половину стандартной фиксированной выплаты, для инвалидов второй группы - полный размер фиксированной выплаты, для инвалидов первой группы - двойной размер фиксированной выплаты. При этом 25-процентная надбавка к страховой пенсии по инвалидности будет рассчитываться для инвалидов вне зависимости от группы инвалидности, исходя из полного размера стандартной фиксированной выплаты, который в 2019 году составит 5334,19 рубля. Соответственно, размер надбавки будет одинаковым у всех получателей и составит 1333,6 рубля.