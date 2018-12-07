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07.12.2018 21:57
Рубрика: В мире

Клинцевич объяснил, зачем Литва ввела санкции за Керчь

Текст: Галина Мисливская

Вводя санкции против россиян за инцидент в Керченском проливе, Литва решила напомнить миру о своем существовании, считает член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.
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"Вильнюс, судя по всему, решил таким образом напомнить всему миру, что существует такое государство - Литва. Никакого другого смысла в ведении этой страной антироссийских санкций в связи с инцидентом в Азовском море при всем желании разглядеть просто невозможно", - полагает он.

Ранее глава Литвы Даля Грибаускайте заявила о солидарности с президентом Украины Петром Порошенко и рассказала о введении "национальных санкций в знак протеста против атаки в Керченском проливе". Правда, какие именно санкции вводятся против РФ, Грибаускайте не уточнила.

Посол ФРГ на Украине высказался против ужесточения антироссийских санкций
В мире Европа Литва Власть Работа власти Внешняя политика Санкции и антисанкции Провокация Украины в Керченском проливе
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