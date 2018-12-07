Корабль "Аквариус" прекратит перевозить нелегальных мигрантов

Известный корабль "Аквариус", который подбирал в Средиземном море нелегальных мигрантов, не будет больше эксплуатироваться. Такое решение приняли гуманитарные организации "врачи без границ" и "SOS Средиземноморье", сообщает euronews.

Отмечается, что корабль второй месяц не может выйти в море из-за отсутствия флага (регистрации), хотя ранее "Аквариус" был вынужден сменить несколько флагов, поскольку Гибралтар и Панама отозвали свои лицензии. Кроме того, против судовладельцев заведено дело о незаконном сбросе мусора в портах. В частности, владельцев судна обвиняли в нелегальном сбросе мусора в порту и контрабанде. Приводился также довод об использованных медицинских принадлежностях, которые могли быть заражены рядом болезней, в том числе ВИЧ.

Основную же роль сыграли обвинения в адрес неправительственных организаций в том, что их самовольные действия стимулируют нелегальную миграцию, контрабанду и торговлю людьми. Также отмечалось, что такие действия подрывают усилия Евросоюза по нормализации ситуации с нелегальными мигрантами. Сами правозащитники заявляют, что такие обвинения являются нападками и клеветой.

Напомним, корабль выходил в море с февраля 2016 года вместе с другими судами неправительственных организаций. Впрочем, их деятельность пошла на убыль после договоренностей о мигрантах с Турцией и Ливией и после отказа Италии принимать такие корабли. В результате "Аквариус" в каждый поход был вынужден длительное время искать порт, который согласился бы принять нелегальных мигрантов, что усложняло работу команды судна.