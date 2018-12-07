Уставный закон Красноярского края от 6 декабря 2018 года № 6-2219 "О внесении изменений в Уставный закон края "О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края"

Статья 1

Внести в Уставный закон края от 21 апреля 2016 года № 10-4435 "О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края" (Официальный интернет-портал правовой информации Красноярского края (http://www.zakon.krskstate.ru/), 4 мая 2016 года, 20 апреля 2018 года) следующие изменения:

1) в статье 18:

а) пункт 16 изложить в следующей редакции:

"16. Каждый зарегистрированный по соответствующему одномандатному (двухмандатному) избирательному округу кандидат, каждое избирательное объединение, выдвинувшее такого кандидата, каждое избирательное объединение, зарегистрировавшее краевой список кандидатов, а также Общественная палата Российской Федерации и Общественная палата Красноярского края (далее - субъект общественного контроля) вправе назначить наблюдателей. Соответствующее избирательное объединение, зарегистрированный по соответствующему одномандатному (двухмандатному) избирательному округу кандидат, субъект общественного контроля вправе назначить в каждую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение в помещении для голосования. Одно и то же лицо может быть назначено наблюдателем только в одну избирательную комиссию. Наблюдателями не могут быть назначены выборные должностные лица, депутаты, высшие должностные лица субъектов Российской Федерации (руководители высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации), главы местных администраций, лица, находящиеся в непосредственном подчинении этих должностных лиц, судьи, прокуроры, члены избирательных комиссий с правом решающего голоса, за исключением членов избирательных комиссий, полномочия которых были приостановлены в соответствии с пунктом 7 статьи 29 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации". Полномочия наблюдателя должны быть удостоверены в письменной форме в направлении, выданном зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, назначившими данного наблюдателя. В направлении указываются фамилия, имя и отчество, адрес места жительства наблюдателя, номер избирательного участка, наименование избирательной комиссии (окружной, территориальной, участковой), куда он направляется, а также делается запись об отсутствии ограничений, предусмотренных настоящим пунктом. Указание каких-либо дополнительных сведений о наблюдателе, а в случае направления наблюдателя кандидатом или его доверенным лицом и проставление печати не требуются. Направление действительно при предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина.";

б) пункт 17 после слов "Избирательное объединение," дополнить словами "субъект общественного контроля,";

2) пункт 10 статьи 46 после слов "наблюдателей, назначенных разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями," дополнить словами "одним из субъектов общественного контроля,";

3) пункт 14 статьи 47 после слов "наблюдателей, назначенных разными зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями," дополнить словами "одним из субъектов общественного контроля,".

Статья 2

Настоящий Уставный закон вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.

Губернатор Красноярского края А.В.Усс

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