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07.12.2018 09:59
Рубрика: Власть

Лавров: НАТО и ЕС наращивают усилия по дальнейшему "освоению" Балкан

Текст: Александр Борисов
Положение на Балканах вызывает обеспокоенность. Мы видим, что НАТО и Евросоюз наращивают усилия по дальнейшему "освоению" региона. От его стран настойчиво требуют сделать ложный выбор: или с Москвой, или с Вашингтоном и Брюсселем. Такие действия ведут к дальнейшей дестабилизации архитектуры безопасности в Европе, росту напряженности, появлению новых разделительных линий. Об этом в интервью греческой газете "Эфимерида тон синдактон" рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Фото: Александр Щербак/ТАСС Фото: Александр Щербак/ТАСС
Фото: Александр Щербак/ТАСС

Глава российского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главным очагом нестабильности на Балканах остается Косово.

Кто разжигает сербофобию на Балканах

"Приштина не только открыто саботирует выполнение достигнутых при посредничестве ЕС в диалоге с Белградом договоренностей, но и осуществляет все новые провокационные шаги, - отмечает министр. - Уже пять с половиной лет ничего не делается для создания Сообщества сербских муниципалитетов Косово. "Премьер" Рамуш Харадинай вбросил в парламентскую процедуру пакет законопроектов, чтобы вразрез с резолюцией СБ ООН 1244 и даже в обход косовской "конституции" создать полноценные вооруженные силы. Понятно, что они будут направлены прежде всего против проживающих в крае сербов, особенно в северных районах. 22 ноября в нарушение Центрально-европейского соглашения о свободной торговле Приштина ввела 100-процентные пошлины на ввозимые из Сербии и Боснии и Герцеговины товары. И эта мера также нацелена на создание невозможных условий для выживания косовских сербов. Фактически под вопросом репутация Евросоюза, его способность принудить косоваров выполнять свои обязательства. На этом фоне весьма ответственную линию проводит сербское руководство. Президент Сербии Александр Вучич неоднократно подчеркивал, что рассчитывает на снятие напряженности: зеркальных мер Белград применять не будет, чтобы не обострять кризис".

Сергей Лавров считает, что в Боснии и Герцеговине дестабилизирующую роль играет Высокий представитель.

"Режим протектората сковывает ее развитие, процесс примирения, уводит в сторону от строгого выполнения Мирного соглашения, хотя ВП призван быть его блюстителем. Сейчас пытаются дискредитировать проведенные боснийцами выборы в БиГ, создать впечатление, что победа лидера боснийских сербов Милорада Додика неправомерна", - констатирует он.

МИД РФ: Действия Приштины провоцируют эскалацию напряженности на Балканах

Министр обращает внимание и на то, что в Македонии налицо грубейшее систематическое вмешательство США и ЕС во внутренние дела этого балканского государства.

"На повседневной основе ее граждан прямо агитировали голосовать на референдуме 30 сентября за принятие Преспанского соглашения, - рассказал Сергей Лавров. - Референдум, как известно, провалился. В этой ситуации в Собрании 19 октября продавили одобрение конституционных поправок путем шантажа и подкупа депутатов от оппозиции. В этом приняли непосредственное участие иностранные дипломаты, в том числе посол США. Сейчас предпринимаются лихорадочные усилия, чтобы окончательно оформить сделку в начале 2019 года. Примечательно, что такая спешка подчинена исключительно поставленной Вашингтоном задаче форсированного втягивания Скопье в НАТО. Спекуляции о необходимости одобрения Преспанского соглашения ради ускоренной интеграции в ЕС не выдерживают критики. Переговоры с Брюсселем на эту тему могут, по опыту, тянуться не один десяток лет".

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