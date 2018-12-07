Лавров: Страны НАТО развивают военную активность у границ РФ

Страны НАТО наращивают активность вблизи российских границ, заявил 7 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 25-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

По словам министра, страны НАТО "проводят курс на сдерживание России, наращивают военную активность вблизи наших границ, создают военную инфраструктуру на "восточном фронте", как они это называют".

Вместо дипломатии, подчеркнул министр, государства-члены Альянса пытаются выдвигать голословные обвинения, которые отнюдь не способствуют диалогу.

Кроме того, на заседании в Милане российская сторона заявила о "нездоровой ситуации" на пространстве ОБСЕ.

"Мы выразили на конкретных примерах нашу обеспокоенность прямо скажем нездоровой ситуацией, которая сложилась на пространстве ОБСЕ. В том числе по поводу роста на этом пространстве военно-политической напряженности", - отметил Лавров, выступая на брифинге после окончания мероприятия.