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07.12.2018 13:48
Рубрика: Власть

Лавров: Страны НАТО развивают военную активность у границ РФ

Текст: Константин Волков

Страны НАТО наращивают активность вблизи российских границ, заявил 7 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 25-м заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ
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По словам министра, страны НАТО "проводят курс на сдерживание России, наращивают военную активность вблизи наших границ, создают военную инфраструктуру на "восточном фронте", как они это называют".

Вместо дипломатии, подчеркнул министр, государства-члены Альянса пытаются выдвигать голословные обвинения, которые отнюдь не способствуют диалогу.

Кроме того, на заседании в Милане российская сторона заявила о "нездоровой ситуации" на пространстве ОБСЕ.

"Мы выразили на конкретных примерах нашу обеспокоенность прямо скажем нездоровой ситуацией, которая сложилась на пространстве ОБСЕ. В том числе по поводу роста на этом пространстве военно-политической напряженности", - отметил Лавров, выступая на брифинге после окончания мероприятия.

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