МИД РФ: Спецслужбы знают всех россиян, уехавших воевать в Сирию и Ирак

Как заявил директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз МИД РФ Илья Рогачев, российские спецслужбы поименно знают всех граждан России, которые уехали в Ирак и Сирию воевать на стороне террористов. Об этом дипломат рассказал 7 декабря на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, "наши правоохранительные органы и спецслужбы знают поименно всех, кто уехал воевать на стороне террористов". Такая же ситуация, считает Рогачев, и в Европе.

"Террористы бегут из Сирии и Ирака, но они не возвращаются в страны своего происхождения. Конечно, кто-то вернулся, но они поняли, что их в странах ЕС не ждут с распростертыми объятиями", - отметил дипломат.