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07.12.2018 23:26
Рубрика: В мире

Минобороны заявило о наличии доказательств применения боевиками химоружия

У Москвы имеются реальные и неоспоримые свидетельства применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами. Об этом вечером в пятницу, 7 декабря, сообщили в российском Минобороны, комментируя прозвучавшие из Вашингтона обвинения. Ранее Госдепартамент США выступил с заявлением, в котором обвинил в инсценировке инцидента с применением химоружия российских и сирийских военных.

Центр примирения: В Сирии боевики готовят провокацию с химоружием

"Российская сторона обладает неопровержимыми доказательствами применения террористами 24 ноября 2018 года в Алеппо боеприпасов с отравляющими веществами против мирного населения", - говорится в заявлении военного ведомства на официальном сайте.

Что касается заявлений Госдепа, то их в Минобороны назвали попыткой "грубого давления на ОЗХО с целью воспрепятствования объективного расследования" инцидента в Алеппо. Другая цель - попытка "обелить действующих в Идлибе международных террористов", которые связаны с "псевдоспасателями из "Белых касок", подставившими своей провокацией западных покровителей", уточнили в Минобороны.

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