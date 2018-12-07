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07.12.2018 20:10
Рубрика: Общество

Федеральный перечень учебников сократился больше чем на треть

Текст: Ксения Колесникова
В федеральном перечне осталось всего 863 учебника: он сократился более чем на треть. Такое решение принято на заседании научно-методического совета, которое состоялось в Министерстве просвещения России. В ближайшее время также должна серьезно измениться система экспертизы учебников, которые претендуют на место в перечне. Об этом рассказала министр просвещения Ольга Васильева.

- Мы считаем, что процедура экспертизы должна существовать именно в независимом виде, а не проводиться за счет средств издательств. Прошу, чтобы была зафиксирована позиция: ситуация, при которой учебник поступает вместе с рецензией от того же издательства, недопустима, - подчеркнула она.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Напомним, сейчас ответственность за экспертизу учебных пособий лежит на издательствах. Они заказывают ее в РАН, РАО и других организациях, оплачивают сами. Весной 2018 года впервые по инициативе министерства была проведена дополнительная экспертиза. Более 290 специалистов, в том числе заслуженные учителя, лауреаты педагогических конкурсов, научные сотрудники и эксперты РАО вынесли однозначный вердикт: 30 процентов учебников в федеральный перечень включать нельзя. Оказалось, что некоторые из пособий, получивших "красную метку", были написаны плохим языком, перегружены деталями, методически не выверены, содержат понятия, определения которых нет в словарях...

7 декабря члены научно-методического совета приняли решение сформировать базовую часть федерального перечня учебников на основе 863 наименований, получивших положительные заключения, подтверждая их высокое качество и актуальность содержания. (Для справки - до сегодняшнего дня федеральном перечне было около 1370 учебников).  Кроме того, в перечень вновь попали учебники, которые ранее неоднократно просили вернуть педагоги и родители. Среди них - учебник по математике для младших классов Л.Г. Петерсон.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Если говорить о реальных фактах, я посмотрела статистику прошлого года. Наши школы и наши педагоги едва пользуются четвертью федерального перечня учебников - реальные цифры 20-25 процентов. И конечно, мы должны серьезно задуматься о качестве наших учебников, - отметила член совета, первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова.

Справка "РГ"

Федеральный перечень учебников рекомендуется к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. Именно учебники из этого перечня закупаются за счет бюджетных средств в школы.

Общество Образование Правительство Минпросвещения
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