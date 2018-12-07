Минтранс передал предложения ФАС по компенсации затрат на авиакеросин

Новости

До 1 февраля в правительстве будут предложены меры по развитию торговли 10:12
Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за почти 70 лет 10:05
Новый Volkswagen Golf: опубликован первый тизер 10:05
В правительстве обсудят снижение комиссии при оплате картой в магазинах 09:48
В Уфе двухлетняя девочка застряла в бидоне 09:44
В Кузбассе два человека замерзли насмерть 09:36
В Москве "скорая" приезжает на вызовы по инфарктам за 10 минут 09:35
Видео: Уралец устроился на работу в детдом ради дочери 09:30
Военные пенсионеры будут получать выплаты на карты "Мир" 09:30
В Магадане прокуратура проверит информацию об избиении детдомовцев 09:17
В Анапе потушили крупный пожар в трех домах 09:11
За заправку автомобиля теперь можно платить из Яндекс.Навигатора 09:07
Что будет, если сделать подвеску автомобиля из дерева 09:02
Космодром Восточный начнут готовить к пускам "Ангары" в 2019 году 08:46
Венгрия прекратила выдачу паспортов украинцам в своих консульствах 08:15
Пропавшего в ЕАО девятилетнего мальчика нашли живым 08:09
Магаданский ветеран отказался от ежемесячной социальной выплаты 07:56
Правительство разрешило неоднократно продлевать договор о найме жилья для сирот 07:46
Новейший корвет "Громкий" в Японском море расстрелял подлодку 07:33
Виновник смертельного ДТП в Хабаровске лишился свободы на восемь лет 07:17
Жители поселка на Камчатке оказались отрезаны от райцентра 06:31
В бухту Владивостока выбросило северокорейское судно 06:22
Skoda Scala: чехи представили конкурента Volkswagen Golf 06:22
Минобороны: 15 летательных аппаратов вели разведку у границ РФ 05:56
Новейшая АПЛ "Казань" проведет ракетные стрельбы осенью 2019 года 05:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
07.12.2018 09:19
Рубрика: Экономика

Минтранс передал предложения ФАС по компенсации затрат на авиакеросин

Текст: Татьяна Шадрина
Минтранс настаивает на единовременной компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин. Свои предложения ведомство в очередной раз направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

Они должны выработать общую позицию и представить ее в правительство. Такое поручение ранее давал вице-премьер Максим Акимов.

"Мы свои выкладки направили в ФАС получены материалы Минтранса. Предлагаем за этот год выплатить перевозчикам единоразовую компенсацию в размере 22 миллиардов рублей. В дальнейшем прорабатывается вопрос об увеличении возмещения акциза на авиатопливо для авиакомпаний", - пояснила журналистам директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Светлана Петрова.

Фото: depositphotos.com
Минтранс предложил сохранить льготы по НДС для внутренних авиарейсов

Ранее Минтранс прогнозировал, что по итогам года рост стоимости авиакеросина может составить 30 процентов, что заставить перевозчиков пересмотреть тарифы для пассажиров, увеличить топливный сбор в цене билета.

Минтранс выступает за любое решение в этом вопросе, которое позволит поддержать авиакомпании в связи с ростом цен на авиакеросин, добавил глава Минтранса Евгений Дитрих.

В ряде аэропортов керосин значительно поднимался в цене, свидетельствует статистика Росавиации.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Правительство Минтранс Правительство ФАС
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В правительстве обсудят снижение комиссии при оплате картой в магазинах
Пентагон: США не обсуждают военный ответ на инцидент в Керченском проливе
Видео: Депутаты Рады подрались в прямом эфире парламентского телеканала
Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией