Минтранс передал предложения ФАС по компенсации затрат на авиакеросин

Минтранс настаивает на единовременной компенсации авиакомпаниям расходов из-за роста цен на авиакеросин. Свои предложения ведомство в очередной раз направило в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

Они должны выработать общую позицию и представить ее в правительство. Такое поручение ранее давал вице-премьер Максим Акимов.

"Мы свои выкладки направили в ФАС получены материалы Минтранса. Предлагаем за этот год выплатить перевозчикам единоразовую компенсацию в размере 22 миллиардов рублей. В дальнейшем прорабатывается вопрос об увеличении возмещения акциза на авиатопливо для авиакомпаний", - пояснила журналистам директор Департамента государственной политики в области гражданской авиации Светлана Петрова.

Ранее Минтранс прогнозировал, что по итогам года рост стоимости авиакеросина может составить 30 процентов, что заставить перевозчиков пересмотреть тарифы для пассажиров, увеличить топливный сбор в цене билета.

Минтранс выступает за любое решение в этом вопросе, которое позволит поддержать авиакомпании в связи с ростом цен на авиакеросин, добавил глава Минтранса Евгений Дитрих.

В ряде аэропортов керосин значительно поднимался в цене, свидетельствует статистика Росавиации.