Минтранс: Россия не планирует выходить из МАК

Россия не планирует выходить из Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Об этом заявил журналистам замглавы Минтранса Александр Юрчик. При этом РФ вошла в Международное бюро по расследованию авиационных происшествий и серьезных инцидентов в рамках Евразийского экономического союза (Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России).

"Бюро будет выполнять конкретную задачу расследования авиакатастроф и серьезных авиаинцидентов. Этот сегмент важен для повышения безопасности полетов", - пояснил Юричик.

У МАК более широкий функционал - международное взаимодействие, механизм обмена мнениями в рамках СНГ.

Он напомнил, что ранее от МАК в Росавиацию и Минпромторг перешли сертификация типов судов, разработчиков, производителей авиатехники, нормирование летной годности. "Мы вернули государству ту функцию, которая была ранее", - сказал он.