Минтранс выступил за создание единых портовых операторов

Минтранс выступает за то, чтобы единые портовые операторы управляли портовыми мощностями. Такой подход позволит обеспечить перераспределение мощностей в случае, если это необходимо. Такое мнение высказал глава министерства Евгений Дитрих в беседе с журналистами.

"На примере порта "Лавны" (Мурманск), мы хотели организовать порт нового поколения", - сказал Дитрих.

Он также напомнил, что до сих пор терминальные мощности в портах создавались частными инвесторами, причальные стенки строило государство, а после этого они подключались теми или иными видами коммуникаций.

"Но есть идея создать всю эту инфраструктуру под единым зонтиком некой управляющей компании", - пояснил он.

Минтранс серьезно борется за экологию в портах и при существовании единого портового оператора, если кто-то будет нарушать экологические нормы, такой оператор смог бы оперативно передать терминальные мощности и причальные стенки от нерадивых стивидоров (не соблюдающих требования законодательства или по каким-то причинам затягивающих его соблюдение) тем, кто готов делать и делает лучше, пояснил министр.

"Кроме того, в процессе изменения внешнеэкономической и внутренней конъюнктуры возможно улучшение или ухудшение параметров экономической деятельности по отдельным направлениям, - сказал Дитрих. - Сейчас активно набирает темпы роста зерно, которое мы намечаем экспортировать. При этом зерновых терминалов не хватает, их нужно активно создавать. В процессе единого управления такими портовыми мощностями возможно было бы перераспределение части мощностей на новые виды грузов".

Министр также сделал акцент на то, что по целому ряду позиций возникают трудности во взаимодействии операторов подъездной инфраструктуры к портам и стивидоров в портах.

"Не так давно мы были свидетелями тому, что из-за затруднений с обработкой вагонов в портах невозможно было организовать нормальное сообщение на магистральной железнодорожной инфраструктуре, то есть поезда простаивали в силу того, что порт не мог своевременно обработать составы, - напомнил министр.- Единая управляющая компания по подъездным железнодорожным путям могла бы обеспечить это более эффективно".

По словам Дитриха, это основные принципы, которые хотелось бы видеть от портов, и на данном этапе ведомство уточняет модель, по которой они могли бы работать. Таким оператором мог бы выступать концессионер, который участвует в развитии портовой инфраструктуры.