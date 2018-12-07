Минтранс выступил за создание единых портовых операторов

Новости

Вечный танк: Т-34-85 попали на видео в ходе учений в Лаосе 11:55
Вышел эффектный тизер финального сезона "Игры престолов" 11:53
Российская водка стала популярнее за рубежом 11:51
Эстонец попытался вывезти из Беларуси коллекцию раритетных марок 11:39
В Омске рекламу корейского автокомплекса с собакой назвали аморальной 11:36
Зоологи открыли сотни новых причудливых животных 11:35
Умер вокалист и гитарист панк-группы Buzzcocks Пит Шелли 11:25
В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций 11:20
"Белавиа" снизит тарифы для трансферных воронежских пассажиров 11:17
Посол РФ: Албанская молодежь стремится получить образование в России 11:14
Трэш-фильм про ламу-убийцу из космоса пытались продать за 1 млн долларов 11:07
Продлили жизнь: Chevrolet Niva будут выпускать и дальше 11:07
Под Ульяновском нашли останки одного из древнейших титанозавров 11:01
Названа стоимость празднования Нового Года 10:57
Министр обороны Украины обещает новые провокации в Керченском проливе 10:55
Кевин Харт не будет вести "Оскар" из-за "гомофобских шуток" в Twitter 10:49
Летевший из Хабаровска в КНР самолет вынужденно сел во Владивостоке 10:37
Как белорусы воспринимают развитие атомной энергетики 10:31
Полиция Петербурга не нашла нарушений в фонде Сокурова 10:19
Минск предложил переосмыслить Хельсинкский процесс 10:17
В правительстве обсудят меры по развитию торговли 10:12
Экспорт нефти в США превысил импорт впервые за почти 70 лет 10:05
Новый Volkswagen Golf: опубликован первый тизер 10:05
В правительстве обсудят снижение комиссии при оплате картой в магазинах 09:48
В Уфе двухлетняя девочка застряла в бидоне 09:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
07.12.2018 10:44
Рубрика: Экономика

Минтранс выступил за создание единых портовых операторов

Текст: Татьяна Шадрина
Минтранс выступает за то, чтобы единые портовые операторы управляли портовыми мощностями. Такой подход позволит обеспечить перераспределение мощностей в случае, если это необходимо. Такое мнение высказал глава министерства Евгений Дитрих в беседе с журналистами.
Фото: Depositphotos.com Фото: Depositphotos.com
Фото: Depositphotos.com

"На примере порта "Лавны" (Мурманск), мы хотели организовать порт нового поколения", - сказал Дитрих.

Он также напомнил, что до сих пор терминальные мощности в портах создавались частными инвесторами, причальные стенки строило государство, а после этого они подключались теми или иными видами коммуникаций.

"Но есть идея создать всю эту инфраструктуру под единым зонтиком некой управляющей компании", - пояснил он.

Минтранс серьезно борется за экологию в портах и при существовании единого портового оператора, если кто-то будет нарушать экологические нормы, такой оператор смог бы оперативно передать терминальные мощности и причальные стенки от нерадивых стивидоров (не соблюдающих требования законодательства или по каким-то причинам затягивающих его соблюдение) тем, кто готов делать и делает лучше, пояснил министр.

Фото: Depositphotos.com
Минтранс передал предложения ФАС по компенсации затрат на авиакеросин

"Кроме того, в процессе изменения внешнеэкономической и внутренней конъюнктуры возможно улучшение или ухудшение параметров экономической деятельности по отдельным направлениям, - сказал Дитрих. - Сейчас активно набирает темпы роста зерно, которое мы намечаем экспортировать. При этом зерновых терминалов не хватает, их нужно активно создавать. В процессе единого управления такими портовыми мощностями возможно было бы перераспределение части мощностей на новые виды грузов".

Министр также сделал акцент на то, что  по целому ряду позиций возникают трудности во взаимодействии операторов подъездной инфраструктуры к портам и стивидоров в портах.

"Не так давно мы были свидетелями тому, что из-за затруднений с обработкой вагонов в портах невозможно было организовать нормальное сообщение на магистральной железнодорожной инфраструктуре, то есть поезда простаивали в силу того, что порт не мог своевременно обработать составы, - напомнил министр.- Единая управляющая компания по подъездным железнодорожным путям могла бы обеспечить это более эффективно".

По словам Дитриха, это основные принципы, которые хотелось бы видеть от портов, и на данном этапе ведомство уточняет модель, по которой они могли бы работать. Таким оператором мог бы выступать концессионер, который участвует в развитии портовой инфраструктуры.

Экономика Макроэкономика Экономика Транспорт Водный транспорт Правительство Минтранс
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В правительстве обсудят снижение комиссии при оплате картой в магазинах
Пентагон: США не обсуждают военный ответ на инцидент в Керченском проливе
В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций
Видео: Депутаты Рады подрались в прямом эфире парламентского телеканала
Путин и Лукашенко обсудили цены на газ