Митрополит Онуфрий вернул приглашение патриарху Варфоломею

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий отправил без ответа Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на "объединительный собор". Об этом говорится в сообщении Союза православных журналистов.

"Блаженнейший Онуфрий запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору", - сказано в сообщении. Отмечается, что "точно так же намерены поступить и другие архиереи УПЦ".

Напомним, в среду президент Украины Петр Порошенко объявил о том, что 15 декабря состоится "объединительный собор" по созданию украинской автокефальной церкви. В Союзе православных журналистов отметили, что патриарх Варфоломей разослал приглашения на озвученное президентом мероприятие епископату УПЦ. "При этом, - говорится в сообщении, - часть посланий были адресованы не самим иерархам, а главам местных администраций, которые вызывали архиереев "на ковер" для вручения документа, а также лично убеждали епископов присутствовать на "Соборе".

Также отмечается, что в конверте с приглашением епископы получили копию письма патриарха Варфоломея митрополиту Онуфрия, в котором сказано, что в случае неявки митрополит Онуфрий будет считаться раскольником".

Спикер УПЦ протоиерей Николай Данилевич уже назвал такие действия Фанара "глобальным церковным рейдерством всеправославного масштаба", - напомнили в Союзе православных журналистов.