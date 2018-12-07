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07.12.2018 12:30
Рубрика: Власть

МВД: РФ в этом году приняла свыше 100 тысяч добровольных переселенцев

Текст: Михаил Фалалеев

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев провел заседание Межведомственной комиссии по реализации госпрограммы добровольного переселения соотечественников.

Фото: Лилия Злаказова/ РГ
Какие страдания соотечественников облегчит новая миграционная политика

В управлении общественных связей МВД России сообщили, что речь шла об оказании содействия россиянам, проживающим за рубежом, в их стремлении вернуться на Родину. Владимир Колокольцев рассказал о значимых новациях, которые появились в миграционной политике. Самое главное - утверждена новая редакция концепции госпрограммы на 2019-2025 годы. Кроме того в Москве не так давно состоялся шестой Всемирный конгресс соотечественников.

"Сегодня в реализации госпрограммы участвуют 69 регионов, 5 из них приступили к ее выполнению в текущем году: республики Калмыкия и Коми, Карачаево-Черкесская Республика, Владимирская и Кировская области. В общей сложности за январь-ноябрь в страну прибыло свыше 100 тысяч человек", - сообщил министр.

Разумеется, самое главное для вернувшихся в Россию людей, - где им жить. Предложения, как решить эту проблему, разработали на федеральном уровне и направили на места. В октябре по итогам заседания правительства России были даны поручения региональным органам исполнительной власти. Участники заседания обсудили результаты этой работы, в том числе и по необходимому совершенствованию законодательства.

Власть Безопасность Правоохранительная система Общество Соцсфера Миграция Правительство МВД Программа переселения соотечественников
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