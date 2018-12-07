Начата продажа билетов на "Матч звезд" Единой лиги

Интернациональная Единая лига по баскетболу, объединяющая сейчас 14 клубов из шести стран Восточной Европы и Азии, объявила о начале продажи билетов на "Матч всех звезд" турнира, который состоится 17 февраля будущего года на новой столичной "ВТБ Арене" Центрального стадиона "Динамо".

Пока билеты можно приобрести через интернет на сайте популярного сервиса одной из наиболее распространенных в России поисковых систем.

- "Матч всех звезд" это не только баскетбол, а еще и уникальное шоу с выступлением популярных ведущих и музыкантов, - напомнила генеральный директор Единой лиги, многократная чемпионка Европы в составе сборной России Илона Корстин. - Цена билетов на трибуны от 500 рублей до 3000. Совсем скоро поступят в продажу места в партере, их стоимость - до 20 тысяч рублей. Советую болельщикам поторопиться, чтобы выбрать комфортные места.