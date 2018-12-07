National Interest назвал создание общеевропейской армии "катастрофой"

Американское аналитическое издание The National Interest, специализирующееся на военно-политической тематике, оценило идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании общеевропейской армии.

Реализация задумки Макрона станет "полной катастрофой", к такому выводу пришел автор статьи. Главной слабостью общеевропейской армии будет то, что Евросоюз - скорее экономический блок, чем, так называемые "Соединенные Штаты Европы". Поэтому непонятно, как будут приниматься решения о применении этих войск.

Если для этого потребуется согласие всех членов союза, то его будет очень сложно добиться из-за возможных разногласий. Если же решение об использовании единой армии будет принимать некая специальная структура, то возникнут вопросы, почему это поручили "бюрократам, которых никто не выбирал", цитирует РИА Новости.

Издание также отмечает, что в случае конфликта с серьезным противником, войскам понадобится прикрытие с воздуха, а также поддержка транспортной авиации, систем радиоэлектронной борьбы и многое другое. Пока же обеспечение широкомасштабных боевых действий в значительной степени зависит от США. Автор статьи подчеркивает, что без политической интеграции Европа не сможет создать вооруженные силы, адекватные ее экономической мощи.

Идею создания независимой от США общеевропейской армии предложил президент Франции Эммануэль Макрон. По его мнению, армия ЕС могла бы обеспечивать, в том числе и кибербезопасность. США в ответ на предложение Макрона подчеркнули, что выступают против любых действий, которые бы могли привести к ослаблению НАТО. Американский постпред при ЕС Гордон Сондленд заявил о надежде, что европейские страны будут создавать армию "в полном согласии с НАТО и в качестве дополнения, а не замены НАТО".