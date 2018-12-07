Названа стоимость празднования Нового Года

Российская семья, состоящая из трех человек, потратит в среднем на празднование Нового года около 19 тысяч рублей. Об этом рассказал руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников агентству "Москва".

Праздничный стол обойдется семье примерно в 10 тысяч рублей, однако это не все траты. На елку, украшения и гирлянды будет потрачено еще около пяти тысяч рублей. А если в дом приглашен Дед Мороз со Снегурочкой, то плюс еще тысячи четыре.

Примерно с тех же 18 тысяч начинается цена встречи Нового Года в ресторане, но уже с человека.

Ранее эксперты оценили стоимость сладких подарков для детей. Их цена составит в этом году в среднем 600-650 рублей.