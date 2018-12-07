Никола Влашич: С "Реалом" можно бороться

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич считает, что армейцам по силам набрать очки в Мадриде в последнем туре в группе Лиги чемпионов и выйти в плей-офф Лиги Европы. Об этом он рассказал в интервью "РГ".

Почему ЦСКА проиграл в последних трех матчах Лиги чемпионов?

Никола Влашич: Нам просто не повезло. Думаю, мы заслужили поражение только в Риме. Но там проигрывают многие. В прошлом сезоне "Барселона" получила три мяча от "Ромы". Самыми обидными были встречи с римлянами и "Викторией" на своем поле. Как минимум, мы должны были брать очки.

Неудачи с "Ромой" еще можно объяснить. Но вот одно очко в двух матчах с "Викторией"…

Никола Влашич: Вы же не думаете, что мы слабее чехов? Нет, конечно. Во втором матче мы должны были решить все вопросы еще в начале. Столько моментов не забили! Создаем - и не реализуем. Это большая проблема. В Лиге чемпионов так нельзя. Здесь за такие вещи наказывают.

Лига Европы важна для ЦСКА?

Никола Влашич: Конечно. Для такой молодой команды, как наша, еврокубковый опыт - большое дело. Каждая игра на таком уровне идет на пользу.

Как оцените ваши шансы на выход в плей-офф Лиги Европы?

Никола Влашич: Все возможно. У нас такие же шансы, как у "Виктории".

Но ведь чехи играют дома. С немотивированной "Ромой".

Никола Влашич: И "Реалу" в матче с нами ничего не нужно. С точки зрения таблицы. Так что мы в одинаковой ситуации. У нас по четыре очка. Так что все возможно.

Считаете, ЦСКА в состоянии набрать очки, а то и выиграть в Мадриде?

Никола Влашич: Ну да. А что тут такого? "Реал" недавно проиграл без вопросов "Эйбару" 0:3. Иногда не имеет значения, в гостях проходит матч или дома. Может, даже хорошо, что встреча в Мадриде. От нас никто ничего не ждет. Но в футболе все бывает. Уверен: с "Реалом" можно бороться. А если бы результат зависел только от зарплат и звездности, нам бы вообще не стоило выходить на "Сантьяго Бернабеу".

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