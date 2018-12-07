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07.12.2018 18:48
Рубрика: Экономика

Новак пообещал рынку "действовать решительно" вместе с ОПЕК+

Текст: Александра Воздвиженская
Министр энергетики России Александр Новак считает, что группе стран ОПЕК+ в сложившихся условиях на мировом рынке нефти необходимо "послать сигнал рынку относительно готовности действовать решительно". Об этом он заявил в Вене во время открытого заседания министров энергетики стран ОПЕК+.
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

"Рассчитываю, что после обстоятельного анализа текущей рыночной ситуации нам удастся прийти к общему знаменателю по дальнейшему формату нашего сотрудничества, в том числе по скоординированным совместным действиям как по отношению к производителям, так и потребителям", - сказал глава Минэнерго РФ, после чего продолжилась закрытая часть встречи. 

Фото: depositphotos.com
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7 декабря в Вене собрались все участники глобального соглашения о регулировании добычи нефти, чтобы обсудить изменение параметров сделки и решить, в каком формате будет продолжено сотрудничество. Сейчас в сделке участвуют 15 стран ОПЕК (с 2019 года их будет 14 - без Катара) и еще десять стран, не входящих в ОПЕК, в том числе Россия.

По итогам трехдневных переговоров в различных форматах стороны пришли к решению, что необходимо сократить производство на 1,2 миллиона баррелей нефти в сутки от уровня октября этого года, и начать это делать необходимо уже с наступлением 2019 года, сообщили делегаты конференции журналистам. Итоговое коммюнике пока не было обнародовано. На продолжении закрытой сессии участницы встречи, как ожидается, также обсудят проект нового соглашения о сотрудничестве.

Как рассказал ранее президент конференции ОПЕК, министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, проект предполагает продление сотрудничества "на годы вперед". Конкретные параметры будут представлены позднее 7 декабря.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго Сокращение добычи нефти
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