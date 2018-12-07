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Рубрика: Общество
Проект: События года 2018

07.12.2018 12:58
Текст: Ксения Колесникова
Фото: Александр Корольков

Васильева: Учебники должны обновляться каждые три года

Школьные учебники должны обновляться каждые три года: в них должна включаться информация о последних научных открытиях. Об этом заявила министр просвещения Ольга Васильева во время "Урока Цифры", который прошел в Международной Гимназии Сколково.

"Что обязательно должно быть в школе и чего нам сегодня не хватает? Возьмем, к примеру, биологию... Я считаю, что учебник должен обновляться раз в три года. У нас сейчас биологические знания в учебниках застыли где-то в начале 30-х годов. Конечно, печатать учебники каждые три года - это дорого, но у нас есть электронные пособия. Туда авторы обязаны, на мой взгляд, все новые открытия, все новые веяния вносить", - рассказала Ольга Васильева.

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