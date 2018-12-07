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Опасное обновление Windows "убивает" ноутбуки

07.12.2018,  
15:46
Текст:  Антон Благовещенский

Пользователи Windows 10 снова негодуют - очередное обновление операционной системы приводит в нерабочее состояние ноутбуки Surface Book 2, которые выпускает все та же Microsoft.

После установки апдейта с номером KB4467682 на многих портативных компьютерах от Microsoft демонстрируется знаменитый "синий экран смерти" с сообщением об ошибке: "SYSTEM THREAD EXCEPTION NOT HANDLED".

В Windows 10 после обновления сломались плееры

Части пользователей, как свидетельствуют записи на популярном форуме Reddit и на форумах Microsoft, удается откатить обновление и восстановить работоспособность системы. В то же время другие владельцы Surface Book 2, попытавшиеся вернуть операционку в исходное рабочее состояние, столкнулись с тем, что сообщение о фатальном сбое появляется вновь.

В Mictosoft советуют пользователям не устанавливать обновление, а если ошибка возникла, то восстановить систему, подключив диск восстановления.

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