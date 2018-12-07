Пентагон: США не обсуждают военный ответ на инцидент в Керченском проливе

Соединенные Штаты не ведут дискуссии о возможности военного ответа на инцидент в Керченском проливе. Об этом заявил в четверг председатель комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, выступая на конференции, организованной газетой The Washington Post.

Он отметил, что отношения США с Украиной сосредоточены на двух моментах: помощи украинской стороне с реформированием вооруженных сил и обеспечением оборонными возможностями, пишет ТАСС.

"Чтобы не путать два вопроса [конфликт в Азовском море и помощь Украине в целом], в настоящее время не ведется дискуссий в военном отношении [об ответе] на инцидент в Азовском море", - подчеркнул генерал. Данфорд также отметил, что его работа "заключается в том, чтобы у президента США были возможные варианты ответных действий с применением вооруженных сил".

Напомним, что экипаж двух катеров и буксира Военно-морских сил Украины был задержан погранслужбой ФСБ после инцидента в Керченском проливе 25 ноября. В ведомстве заявили о нарушении украинскими военными кораблями государственной границы РФ, которые были остановлены с применением оружия. На кораблях изъято помимо штатного вооружения 13 автоматов АК-47, два пулемета ДШК, а также свыше 20 тысяч патронов различного калибра. В отношении граждан Украины возбуждено уголовное дело.