Песков ответил на призыв США отказаться от ракеты 9М729

Россия всегда соблюдала Договор о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) и остается привержена ему, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Я могу вам сказать, как мы уже неоднократно говорили, что Российская Федерация не нарушала, не нарушает и остается приверженной своим обязательствам по ДРСМД, - заявил представитель Кремля. - Что касается всех технологических нюансов, то вам нужно получать эту информацию в ответ на заявление из Госдепа или из Министерства иностранных дел, или в Министерстве обороны".

Ранее США призвали Россию отказаться от ракеты 9М729 (SSC-8) или модифицировать систему, поскольку ее дальность, считают в Вашингтоне, не соответствует требованиям ДРСМД.