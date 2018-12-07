Песков: Россия продолжит помогать Венесуэле

Венесуэла продолжит получать поддержку Москвы. Это гарантировали в Кремле.

На вопрос журналистов об итогах переговоров президента России с венесуэльским лидером Николасом Мадуро и о том, договорились ли они о финансовой помощи, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что обсуждался "целый набор вопросов, связанный с двусторонним взаимодействием".

"Безусловно, в той или иной степени поддержка Венесуэлы со стороны России будет оказываться и далее", - заверил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, идет ли речь в том числе и о финансовой поддержке, Песков заметил: "Мне нечего добавить к сказанному".