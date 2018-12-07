Новости

Дело экс-замминистра культуры РФ Григория Пирумова пересмотрят 13:30
В Москве введен план "Перехват" после ДТП на Покровке 13:27
Топилин: Права трудящихся в Союзном государстве уравнены 13:25
Басков отверг предложение руки и сердца балерины Волочковой 13:20
Песков: Россия продолжит помогать Венесуэле 13:18
Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России" 13:15
Дачников не будут обязывать получать патент 13:12
В Петербурге тренер спортшколы незаконно собрал с учеников 330 тыс руб 13:12
Путин побеседовал с Новаком перед заседанием "ОПЕК+" 13:11
MTV перезапустит культовое анимационное шоу "Звездные бои насмерть" 13:05
В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ 13:03
Недалеко от Земли найдены планеты, спрятанные в гигантском облаке 13:03
УАЗ "Патриот" с "автоматом": придется еще подождать 13:00
Навигационная информация об автобусных рейсах будет в открытом доступе 12:50
В центре Москвы иномарка сбила рабочих и скрылась 12:48
Главу УФСИН Амурской области наказали за историю с Цеповязом 12:45
Чем покорил москвичей белорусский фильм "Тум-Паби-Дум" 12:40
Фото: в Африке запустили тур для фанатов мультфильма "Король Лев" 12:33
МВД: РФ в этом году приняла свыше 100 тысяч добровольных переселенцев 12:30
В Балаково два человека пострадали после взрыва газового баллона 12:30
Юный жонглер из Приморья попал в Кингу рекордов России 12:30
В Кирове нашли цирковую собаку Екатерины Запашной 12:28
Троих омичей подозревают в хищении при ликвидации последствий ЧС 12:24
США в 7 раз увеличили экспорт в Иран на фоне своих антииранских санкций 12:24
Названа причина внезапной гибели древних городов 12:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
07.12.2018 13:18
Рубрика: Власть

Песков: Россия продолжит помогать Венесуэле

Текст: Кира Латухина

Венесуэла продолжит получать поддержку Москвы. Это гарантировали в Кремле.

Венесуэла начнет использовать российскую систему ГЛОНАСС

На вопрос журналистов об итогах переговоров президента России с венесуэльским лидером Николасом Мадуро и о том, договорились ли они о финансовой помощи, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что обсуждался "целый набор вопросов, связанный с двусторонним взаимодействием".

"Безусловно, в той или иной степени поддержка Венесуэлы со стороны России будет оказываться и далее", - заверил представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, идет ли речь в том числе и о финансовой поддержке, Песков заметил: "Мне нечего добавить к сказанному".

Власть Работа власти Внешняя политика Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"
Дачников не будут обязывать получать патент
Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году
В правительстве обсудят снижение комиссии при оплате картой в магазинах
В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ