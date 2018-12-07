Порядок в Париже от "желтых жилетов" защитит бронетехника

В ожидании намеченных на субботу, 8 декабря, акций протеста "желтых жилетов" французские власти мобилизуют все силы правоохранителей и даже бронетехнику, передает РИА Новости со ссылкой на издание Monde.

Как пообещал премьер-министр страны Эдуар Филипп, в Париже обеспечивать порядок в субботу будут восемь тысяч полицейских и сотрудников жандармерии, а в резерве будут находиться 12 бронетранспортеров.

В прошедшие выходные акция "желтых жилетов" завершилась беспорядками, в которых погибли четыре человека, а еще сотни получили ранения.