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07.12.2018 11:14
Рубрика: В мире

Посол РФ: Албанская молодежь стремится получить образование в России

Текст: Александр Борисов (Тирана)

В Албании повышается интерес к русской культуре и образованию, отмечается растущее желание молодежи изучать русский язык и получать высшее образование в РФ. Количество предоставляемых за счет российского бюджета стипендий выросло за последние четыре года более чем в два раза. Об этом в интервью газете Albanian Daily News рассказал посол России в Албании Александр Карпушин.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
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Высокопоставленный российский дипломат считает, что межгосударственное сотрудничество в сферах культуры и образования развивается неплохо. "Основным стимулом здесь является востребованность в Албании русской культуры и образования, растущее желание молодежи изучать русский язык и получать высшее образование в России, - подчеркнул он. - Количество предоставляемых за счет российского бюджета стипендий выросло за последние четыре года более чем в два раза. В текущем году 50 молодых албанцев приняты для учебы в российские вузы. Если говорить о конкретных культурных мероприятиях, организованных в 2018 году, то я бы упомянул концерты Московского Синодального хора в Тиране и Берате, приуроченные к визиту в Албанию Патриарха Кирилла, концерт в Тиране всемирно известного российского валторниста А.Шилклопера, выступления в Берате и Влере ансамбля русской песни "Вертоград", а также выступление во Влере двух молодых исполнителей Санкт-Петербургского Дома музыки. Рассчитываем и в предстоящем году наращивать наши контакты в гуманитарной области и радовать албанскую публику интересными культурными проектами".

Александр Карпушин, оценивая в целом российско-албанские отношения, обозначил их как нормальные. "У нас нет двусторонних проблем или нерешенных вопросов, - констатировал посол. - Однако торгово-экономическое взаимодействие, к сожалению, пребывает в состоянии стагнации, да и политические контакты остаются на крайне низком уровне. Надеемся, что исправить ситуацию позволит намеченная на декабрь в Москве встреча сопредседателей российско-албанской Межправительственной комиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. У албанской делегации во главе с замминистра финансов и экономики А.Шкуртой будет возможность обсудить с российскими коллегами весь спектр двусторонних вопросов с упором, разумеется, на активизацию торгово-экономических обменов. Как я уже подчеркивал ранее, серьезным ударом по нашим отношениям стала необоснованная высылка из Тираны весной этого года двух российских дипломатов. Последствия этого недружественного шага мы ощущаем до сих пор".

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