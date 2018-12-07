Увеличение продолжительности жизни в России до 80 лет обсудят на форуме

Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова примет участие в форуме "Здоровое общество. На пути к цели 80+", который пройдет 13 февраля 2019 года в стартовый день Российского инвестиционного форума. Ключевой темой станет обсуждение инструментов для достижения цели по увеличению ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2024 году и до 80 лет к 2030 году, а также рассмотрение актуальных вопросов демографического развития, здравоохранения, проектов в области науки и образования.

В деловую программу нового форума по инициативе Минздрава России будет включен круглый стол на тему "Общественное здоровье в регионах". В рамках круглого стола пройдут обсуждения возможностей создания среды, способствующей ведению здорового образа жизни населения. Согласно майскому указу Президента РФ Владимира Путина, одной из приоритетных задач является увеличение продолжительности жизни населения России. В этой связи стоит задача расширять профилактическое направление общественного здоровья, делать его более эффективным.

"Диагностика заболеваний на самых ранних стадиях позволяет вовремя выявить факторы риска и начать превентивную терапию. Очень многие серьезные заболевания можно излечить на самой ранней стадии. Одна из наших приоритетных задач - формировать у граждан России привычку заботиться о собственном здоровье и регулярно проходить профилактические обследования", - отметила министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова.

Основные направления дискуссии в рамках круглого стола будут посвящены обсуждению возможностей модернизации центров здоровья, повышению компетенций медицинского персонала, вопросов по созданию профилактической среды, включающей компонент медицинской профилактики и немедицинских программ общественного здоровья.