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07.12.2018 12:29
Рубрика: В мире

Правительство Франции: Радикалы пытаются сменить власть в стране

Текст: Константин Волков

Официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил в интервью газете Le Parisien, что радикальные движения пытаются с помощью акций "желтых жилетов" сменить власть в стране.

Также он выразил опасение, что во время беспорядков, проходящих в центре Парижа по выходным, среди протестующих может распространяться оружие, и призвал не участвовать в протестах, запланированных на субботу 8 декабря.

Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню

"На нападения будет дан соразмерный и решительный ответ", - предупредил Гриво.

Министр бюджета и государственных счетов Франции Жеральд Дарманен считает, что продолжающиеся каждые выходные, начиная с 17 ноября, акции протеста "желтых жилетов" против объявленного ранее повышения цен на топливо стали результатом социального неравенства между большими городами и периферией, и что страна переживает "кризис идентичности". Об этом министр рассказал в интервью газете Le Figaro.

Также Дарманен полагает, что Францию может ждать "национальное разъединение".

Для противодействия намеченным на 8 декабря очередным акциям протеста будут задействованы 89 тысяч полицейских по всей стране. Только в Париже на улицы выйдут более 8 тысяч сотрудников сил правопорядка. На некоторых улицах поставят бронированные полицейские автомобили.

Фото: EPA
Акции "желтых жилетов" нанесли урон ­столице Франции и ее символам

Протесты продолжаются несмотря на то, что Елисейский дворец уже объявил, что повышение налогов, в том числе и на топливо, намеченное на 2019 год, откладывается.

Социальные опросы показывают, что 84 процента считают "неудовлетворительным" подход президента Франции Эмманюэля Макрона к урегулированию кризисной ситуации. В то же время 59 процентов опрошенных встревожены протестами, которые становятся все более агрессивными.

Ожидается, что президент Франции выступит со специальным заявлением, посвященным нынешнему кризису, но когда это произойдет - пока неясно.

В мире Европа Франция Забастовки во Франции
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