Правительство обяжет госкомпании закупать отечественное ПО

Правительство подготовило новые директивы для госкомпаний по обязательной закупке отечественного программного обеспечения. Об этом сообщил журналистам замглавы Минкомсвязи Алексей Соколов и добавил, что они могут быть выпущены до конца года.

Теперь госзаказчик - федеральный орган исполнительной власти, который работает в рамках закона о госзакупках (44 ФЗ), должен закупать программный продукт из Реестра отечественного программного обеспечения либо объяснить, по каким функциональным требованиям ему не подходит отечественное ПО, и тогда он может купить зарубежное.

Раньше для компаний с госучастием это носило рекомендательный характер.

В рамках программы "Цифровая экономика" органы власти к 2024 году должны до 90 процентов использовать отечественное ПО, компаний с государственным участием - до 70 процентов.