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07.12.2018 07:46
Рубрика: Экономика

Правительство разрешило неоднократно продлевать договор о найме жилья для сирот

Текст: Ирина Жандарова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

С первого января 2019 года разрешено неоднократно продлевать пятилетний договор о найме жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

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Ранее такой договор можно было заключить только на пять лет. Теперь его можно будет продлевать неоднократно по решению органа исполнительной власти субъекта РФ, если жилищный вопрос ребенка-сироты не был решен.

Также документом прописана возможность расторжения договора найма помещения в судебном порядке, если наниматель более года не вносит плату за жилье или коммунальные услуги, разрушает или систематически повреждает жилое помещение, а также нарушает права соседей или использует жилое помещение не по назначению.

Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство
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