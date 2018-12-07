Правительство разрешило неоднократно продлевать договор о найме жилья для сирот

С первого января 2019 года разрешено неоднократно продлевать пятилетний договор о найме жилья для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Ранее такой договор можно было заключить только на пять лет. Теперь его можно будет продлевать неоднократно по решению органа исполнительной власти субъекта РФ, если жилищный вопрос ребенка-сироты не был решен.

Также документом прописана возможность расторжения договора найма помещения в судебном порядке, если наниматель более года не вносит плату за жилье или коммунальные услуги, разрушает или систематически повреждает жилое помещение, а также нарушает права соседей или использует жилое помещение не по назначению.