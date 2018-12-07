Будь я российским переговорщиком, ответил бы следующее:
"Ок, мы готовы, хотя и не признаем претензий. Но только при условии, что американская сторона откажется от сомнительных наземных установок европейской ПРО в Румынии и в Польше, позволяющих использовать Першинги морского базирования, от учебных мишеней для таких установок, начинка которых снята с утилизированных ранее ракет средней и меньшей дальности, и от тяжелых беспилотников, которые могут выполнять функции ракет средней и меньшей дальности в нарушение ДРСМД. Или модифицирует указанные системы".
Несложно догадаться, что заявят американцы - "эти три позиции не нарушают Договор".
"Но и наша 9М729 не нарушает", - ответим мы совершенно искренне.
Может, это и будет долгожданным поводом для настоящих переговоров по сохранению ДРСМД, к чему все это время безуспешно призывает российская сторона?
Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.