Госдеп США призвал Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему. Это требование выставлено как условие сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

Будь я российским переговорщиком, ответил бы следующее:

"Ок, мы готовы, хотя и не признаем претензий. Но только при условии, что американская сторона откажется от сомнительных наземных установок европейской ПРО в Румынии и в Польше, позволяющих использовать Першинги морского базирования, от учебных мишеней для таких установок, начинка которых снята с утилизированных ранее ракет средней и меньшей дальности, и от тяжелых беспилотников, которые могут выполнять функции ракет средней и меньшей дальности в нарушение ДРСМД. Или модифицирует указанные системы".

Несложно догадаться, что заявят американцы - "эти три позиции не нарушают Договор".

"Но и наша 9М729 не нарушает", - ответим мы совершенно искренне.

Может, это и будет долгожданным поводом для настоящих переговоров по сохранению ДРСМД, к чему все это время безуспешно призывает российская сторона?

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.