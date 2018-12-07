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07.12.2018 10:25
Рубрика: Власть

Косачев: Предложение США по ракете 9М729 может наладить диалог по РСМД

Текст: Константин Косачев (председатель Комитета Совета Федерации по международным делам)
Госдеп США призвал Россию отказаться от ракеты 9М729 или модифицировать систему. Это требование выставлено как условие сохранения Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Будь я российским переговорщиком, ответил бы следующее:

"Ок, мы готовы, хотя и не признаем претензий. Но только при условии, что американская сторона откажется от сомнительных наземных установок европейской ПРО в Румынии и в Польше, позволяющих использовать Першинги морского базирования, от учебных мишеней для таких установок, начинка которых снята с утилизированных ранее ракет средней и меньшей дальности, и от тяжелых беспилотников, которые могут выполнять функции ракет средней и меньшей дальности в нарушение ДРСМД. Или модифицирует указанные системы".

Лавров: Отказ США от ДРСМД создает риски для Европы

Несложно догадаться, что заявят американцы - "эти три позиции не нарушают Договор".

"Но и наша 9М729 не нарушает", - ответим мы совершенно искренне.

Может, это и будет долгожданным поводом для настоящих переговоров по сохранению ДРСМД, к чему все это время безуспешно призывает российская сторона?

Источник: официальная страница Константина Косачева в Facebook.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Совет Федерации Выход США из договора о РСМД Россия и США
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