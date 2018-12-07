Путин не исключил прокладку "Турецкого потока" через Грецию

Вариант прокладки наземной части "Турецкого потока" через Грецию и Италию вполне вероятен, считает президент России Владимир Путин. Такое мнение он высказал по итогам переговоров с греческим премьером Алексисом Ципрасом.

"Важной отраслью взаимодействия является энергетика. Многие годы Россия надежно поставляет в Грецию энергоресурсы, обеспечивая более половины потребности республики в газе и 10% нефти", - отметил российский лидер. "При этом мы готовы рассмотреть возможность подключения греческих компаний к крупным инфраструктурным проектам доставки российского газа в Европу по южному маршруту", - сказал он.

Отвечая на вопросы журналистов, президент уточнил, что имел в виду и возможность подключения Южной Европы через Грецию к "Турецкому потоку". "Мы обсуждаем это и с нашими турецкими партнерами, и с греческими. Это вполне вероятно", - заявил Владимир Путин.

Он напомнил, что уже фактически построен трубопровод из Греции в Италию, но газа там нет. "Можно подумать вместе о том, как наполнить этот маршрут реальной продукцией. Это вопрос, требующий отдельного рассмотрения, прежде всего, с точки зрения экономической целесообразности", - добавил он и повторил, что это "вполне реалистично".

Греческий гость был менее конкретен в высказываниях на эту тему. В заявлении по итогам переговоров он отметил, что "Турецкий поток" сочетании с другими такими проектами "повышает роль Греции в региональном энергетическом узле".

Греция поддерживает принцип диверсификации источников энергии, но в Евросоюзе на этот счет двойственная позиция - и за диверсификацию поставок, и против "Турецкого потока", отметил Алексис Ципрас. Он надеется в будущем "будет достигнуто взаимопонимание внутри Еврокомиссии, что нельзя применять двойные стандарты".