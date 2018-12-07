Путин обновил стратегию нацполитики

В частности, в документе появились два новых раздела: о целевых показателях и ожидаемых результатах. Среди целевых показателей - уровень общероссийской гражданской идентичности в процентах, количество межэтнических и межрелигиозных противоречий, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений, доля тех, кто отмечает отсутствие в отношении себя дискриминации по признаку национальной, языковой или религиозной принадлежности, а также тех, кто не настроен негативно к иностранцам.

В числе ожидаемых результатов значатся укрепление единства многонационального народа России, формирование единого культурного пространства, предотвращение и мирное разрешение конфликтов, создание условий для адаптации иностранцев, укрепление статуса русского языка, обеспечение условий для сохранения, изучения и развития языков народов России, поддержка коренных малочисленных народов.

"Значимым событием для укрепления общероссийской гражданской идентичности" в стратегии называется принятие Крыма в состав России.