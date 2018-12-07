Путин поднял тост за народ-герой

Новости

Стали известны подробности о 25-м фильме про Джеймса Бонда 19:30
Бывший глава военной разведки Южной Кореи покончил с собой 19:16
В России стало меньше людей, живущих за чертой бедности 19:11
В московском метро под поездом погиб пенсионер 19:06
В Пулково открылся капсульный отель 19:06
Ципрас готов надеть галстук, если его подарит Путин 19:00
В Рязани осудили родителей, лечивших ребенка молитвами 18:59
В Сколково первое воздушное такси упало в сугроб 18:54
На Вятке нашли новый вид звероящера, жившего 260 млн лет назад 18:53
Утилизационный сбор вернут всем автопроизводителям 18:51
Путин назвал высылку российских дипломатов из Греции нонсенсом 18:50
Новак пообещал рынку "действовать решительно" вместе с ОПЕК+ 18:48
В Крыму санкции Литвы сравнили с укусом комара 18:39
Путин назначил Лимаренко врио главы Сахалинской области 18:36
Матч Россия - Сербия на ЧЕ по гандболу во Франции перенесен 18:30
Путин не исключил прокладку "Турецкого потока" через Грецию 18:30
"Созвездие мужества": в столице наградили лучших сотрудников МЧС 18:20
Российские футбольные клубы разыграют в Катаре 200 тысяч долларов 18:19
Митрополит Онуфрий вернул приглашение патриарху Варфоломею 18:19
Рубль укрепился вслед за нефтью на решении ОПЕК+ 18:16
Водолазкин представил новый роман "Брисбен" 18:16
Ульяновский суд вынес приговор по "формалиновому" делу 17:57
Сбербанк начал выдавать кредиты в интернет-магазинах 17:55
Джоди Уиттакер продолжит играть главную роль в "Докторе Кто" 17:51
ОПЕК+ представит проект соглашения о сотрудничестве "на годы вперед" 17:50
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
Тест: Хорошо ли вы знаете Александра Солженицына
07.12.2018 19:05
Рубрика: Власть

Путин поднял тост за народ-герой

Текст: Кира Латухина
В День Героев Отечества президент Владимир Путин посетил торжественную церемонию в Кремле и поднял тост за наш многонациональный народ.
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости
Фото: Алексей Дружинин/РИА Новости

"Героизм, самопожертвование ради товарищей - эти качества в нашем национальном характере... Именно такой народ, народ-герой осваивал земли государства Российского, отражал нашествия и агрессии, приносил свободу другим народам, - подчеркнул президент. - Когда солдаты идут в жестокий бой, жертвуя собой, когда спасатели выручают детей, когда космонавты и моряки прокладывают новые маршруты, они меньше всего думают о своих героических делах, о том, что совершают настоящий подвиг. Они просто исполняют свой долг". "Причем делают это так, как велит их совесть, память предков, напутствия, воспитание родителей, наставников", - добавил он.

"В этой неразрывной связи поколений, в моральной и духовной силе - нерушимость и непобедимость российских героев, нашего народа. И так было во все исторические времена", - отметил Владимир Путин.

Фото: Завражин Константин/РГ
Путин обещал исполнить пять детских желаний

Россия вспоминает  "легендарных и неизвестных героев былых сражений, участников Первой мировой и Великой Отечественной войны, тех, кто сражался и побеждал в Афганистане, воевал с террористами внутри страны и сейчас воюет в Сирии", продолжил глава государства. "Мы гордимся вашим мужеством, доблестью, а порой и непоказной скромностью. Безмерно благодарны вам за то, что уже в наши дни вы многое делаете для страны и служите России. И склоняем голову перед теми, кто погиб в бою - погиб в своем окопе, на своей высоте, не побоялся собой заслонить товарища, но не отступил, помним тех, кого уже нет рядом с нами", - заметил он.

Путин уверен, что этот праздник будет и впредь одним из символов преемственности героических традиций и свершений, побед России.

Речь президента на церемонии была лаконичной. "График сегодняшней работы, и в том числе и протокольных встреч, не дает мне возможности побыть с вами побольше и подольше в этой замечательной праздничной обстановке", - заметил он. "Но я не могу не поднять и не предложить тост за героев Отечества, за благополучие, ваше благополучие и благополучие ваших близких. За великую Россию, за великий многонациональный российский народ", - заключил он.

Власть Работа власти Общество История Президент
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин назвал высылку российских дипломатов из Греции нонсенсом
Рубль укрепился вслед за нефтью на решении ОПЕК+
Кремль анонсировал еще одну встречу Путина и Лукашенко до Нового года
Во ФСИН объяснили появление новых фото Цеповяза в колонии
Песков ответил на призыв США отказаться от ракеты 9М729