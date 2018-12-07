Путин поднял тост за народ-герой

В День Героев Отечества президент Владимир Путин посетил торжественную церемонию в Кремле и поднял тост за наш многонациональный народ.

"Героизм, самопожертвование ради товарищей - эти качества в нашем национальном характере... Именно такой народ, народ-герой осваивал земли государства Российского, отражал нашествия и агрессии, приносил свободу другим народам, - подчеркнул президент. - Когда солдаты идут в жестокий бой, жертвуя собой, когда спасатели выручают детей, когда космонавты и моряки прокладывают новые маршруты, они меньше всего думают о своих героических делах, о том, что совершают настоящий подвиг. Они просто исполняют свой долг". "Причем делают это так, как велит их совесть, память предков, напутствия, воспитание родителей, наставников", - добавил он.

"В этой неразрывной связи поколений, в моральной и духовной силе - нерушимость и непобедимость российских героев, нашего народа. И так было во все исторические времена", - отметил Владимир Путин.

Россия вспоминает "легендарных и неизвестных героев былых сражений, участников Первой мировой и Великой Отечественной войны, тех, кто сражался и побеждал в Афганистане, воевал с террористами внутри страны и сейчас воюет в Сирии", продолжил глава государства. "Мы гордимся вашим мужеством, доблестью, а порой и непоказной скромностью. Безмерно благодарны вам за то, что уже в наши дни вы многое делаете для страны и служите России. И склоняем голову перед теми, кто погиб в бою - погиб в своем окопе, на своей высоте, не побоялся собой заслонить товарища, но не отступил, помним тех, кого уже нет рядом с нами", - заметил он.

Путин уверен, что этот праздник будет и впредь одним из символов преемственности героических традиций и свершений, побед России.

Речь президента на церемонии была лаконичной. "График сегодняшней работы, и в том числе и протокольных встреч, не дает мне возможности побыть с вами побольше и подольше в этой замечательной праздничной обстановке", - заметил он. "Но я не могу не поднять и не предложить тост за героев Отечества, за благополучие, ваше благополучие и благополучие ваших близких. За великую Россию, за великий многонациональный российский народ", - заключил он.