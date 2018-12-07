РАО: Система экспертизы школьных учебников изменится

Новости

В Ростове экс-судье вынесли приговор за аферы с землями Цапков 15:20
Volkswagen Touareg нового поколения попал под отзыв в России 15:18
В Москве врачи спасли зрение ребенку, упавшему на кол 15:17
В Заполярье госпитализированы 20 курсантов кадетского корпуса 15:14
Ижевский дворник-художник по снегу начнет рисовать на льду снегоходом 15:13
В Томске придумали шифр для передачи данных на основе турбулентности 15:08
Знаете ли вы Александра Солженицына - тест 15:05
Кириенко выступил против запрета молодежных концертов 15:04
Тюменские хирурги удалили гигантскую опухоль в сердце у младенца 15:00
Майкл Дуглас ответил на обвинения в публичной мастурбации 14:59
В Крыму арестовали адвоката капитана украинского катера 14:58
Выпущена почтовая марка в честь 190-летия дипотношений России и Греции 14:48
В Крыму назвали условие прохода кораблей ВМС Украины под арками моста 14:45
"Единая Россия" назвала семь правил для членов партии 14:39
В Петербурге раскрыли учителей, пустившихся "во все тяжкие" 14:38
Варшава будет способствовать упрощению въезда белорусов в ЕС 14:35
В Неаполе снова украли Рождественскую ель 14:34
В Удмуртии осудили поджигательницу шести домов 14:33
Новая схема авиадвижения над Москвой будет запущена в 2019 году 14:25
Минтранс: Россия не планирует выходить из МАК 14:20
Видео: В Турции женщина украла подстилку у кота 14:20
Более 216 тысяч кубометров снега вывезли на плавильные пункты в Москве 14:12
В Кремле заявили о повышенном интересе СМИ к пресс-конференции Путина 14:12
Видео: Какой из пикапов быстрее всех 14:12
В Ирландии нашли останки легендарных боевых лошадей 14:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Как выгодно расплатиться кредиткой и не попасть на проценты
Знаете ли вы Александра Солженицына - тест
Знаете ли вы Александра Солженицына - тест
07.12.2018 13:33
Рубрика: Общество

РАО: Система экспертизы школьных учебников изменится

Текст: Ксения Колесникова

Российская академия образования по инициативе Министерства просвещения РФ готовит предложения по изменению системы экспертизы учебников и учебных пособий. Как рассказал на заседании попечительского совета РАО президент организации Юрий Зинченко, это важный и резонансный для всей страны вопрос.

Фото: Александр Корольков/РГ
Ольга Васильева: Учебники должны обновляться каждые три года

"Нужно прорабатывать его со всеми заинтересованными сторонами, во главу угла ставить качество образования - рассказал он. - Вопрос в том, на каком этапе проводить экспертизу: когда учебник напечатан массовым тиражом, или на стадии рукописи, его создания? Тогда можно было бы предвидеть и избежать многих негативных моментов. Все это требует осмысления".

Кроме того, экспертами сейчас активно обсуждается система модернизации школьных библиотек, их место в цифровой школе.

Напомним, в федеральном перечне сейчас больше тысячи учебников. Многие из них содержат ошибки и неточности.

Чтобы попасть в перечень, учебник должен пройти экспертизу. Но заказывает ее и оплачивает - издательство. Министр просвещения Ольга Васильева неоднократно говорила о том, что эту систему нужно менять. Планируется, что федеральный перечень сократится минимум на 30 процентов.

Общество Образование Реформа образования
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков рассказал об отношении Путина к "Единой России"
В ЦБ нашли способ защиты банковских карт от санкций
Дачников не будут обязывать получать патент
Минэнерго сообщило о рекордной добыче газа в 2018 году
В НАТО признали уязвимость перед российскими комплексами РЭБ