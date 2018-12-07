РАО: Система экспертизы школьных учебников изменится

Российская академия образования по инициативе Министерства просвещения РФ готовит предложения по изменению системы экспертизы учебников и учебных пособий. Как рассказал на заседании попечительского совета РАО президент организации Юрий Зинченко, это важный и резонансный для всей страны вопрос.

"Нужно прорабатывать его со всеми заинтересованными сторонами, во главу угла ставить качество образования - рассказал он. - Вопрос в том, на каком этапе проводить экспертизу: когда учебник напечатан массовым тиражом, или на стадии рукописи, его создания? Тогда можно было бы предвидеть и избежать многих негативных моментов. Все это требует осмысления".

Кроме того, экспертами сейчас активно обсуждается система модернизации школьных библиотек, их место в цифровой школе.

Напомним, в федеральном перечне сейчас больше тысячи учебников. Многие из них содержат ошибки и неточности.

Чтобы попасть в перечень, учебник должен пройти экспертизу. Но заказывает ее и оплачивает - издательство. Министр просвещения Ольга Васильева неоднократно говорила о том, что эту систему нужно менять. Планируется, что федеральный перечень сократится минимум на 30 процентов.