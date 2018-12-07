Аэроэкспрессы в Домодедово будут ходить чаще и быстрее

С понедельника, 9 декабря, аэроэкспрессы с Павелецкого вокзала в Домодедово пойдут быстрее на 3-5 минут, кроме того, добавляются еще несколько рейсов.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе компании, сейчас дорога занимает 45 минут, ее удастся сократить до 40-42 минут. Кроме того, добавляется по дополнительному рейсу из аэропорта и с вокзала в 12:30, пока там есть часовой перерыв между электричками.

Этого удалось добиться благодаря вводу участка второго главного пути между станциями Авиационная и Космос и использованию новых электричек.

По словам генерального директора компании Алины Бисембаевой, в дальнейшем планируется довести время в пути между вокзалом и аэропортом до 37 минут.