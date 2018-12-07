Десятиклассник с ножом пришел в столичную школу

Утро четверга ученики столичной школы номер 1359 запомнят надолго. Во-первых, у них образовался незапланированный выходной, а во-вторых, их школу показали во всех новостных выпусках по большинству телеканалов. Причина тому - действия одного из учеников.

16-летний Даниил Г. утром как обычно явился в школу, только на этот раз прихватив с собой нож. Охранник попытался не пустить парня, но у него ничего не вышло. В итоге ученик закрылся в раздевалке и стал читать книгу. Все попытки контактировать с ним Даниил пресекал угрозой порезать себя. Ученики школы были оперативно эвакуированы. К месту инцидента подъехали полицейские, медики и спасатели.

Побывавшему на месте происшествия корреспонденту "РГ" удалось поговорить с одноклассниками парня. Они охарактеризовали его как "молчаливый и агрессивный".

Когда вчера Даня не появился на первом уроке, одноклассники не обратили на это особого внимания. "Мы дежурили по школе, на перемене спустились на первый этаж, - вспоминает Федор К. - Там уже были полицейские и врачи".

Это было примерно в 8.40. Тем временем детей вывели на улицу. Многие из них писали о ЧП в соцсети. Несколько родителей и бабушек тут же приехали забрать своих домой. Прибежала и мама Даниила. Ее проводили к сыну, но тот ее слушать не стал. Продолжал твердить: не заходите - убью себя.

С мальчишкой пробовал поговорить уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. "Передавать содержание разговора не буду, - сказал правозащитник. - Юноша в таком состоянии, что с ним должны разговаривать специалисты".

Психологи пытались наладить контакт, рядом стояли полицейские. Была надежда, что Даня подпустит к себе хоть кого-то. Но парень где-то с час ничего конкретного не говорил. Сидел с ножом и читал энциклопедию, принесенную из дома. Одноклассники удивлялись, ведь прежде его с книжкой никогда не видели, тем более с такой.

Тем временем внутри опустевшего здания росло напряжение. Поскольку маму Даня просто прогнал, решили позвать дедушку. Только его молодой человек согласился хотя бы выслушать.

"Даня, не делай глупостей, просто давай поговорим нормально", - попросил он внука. Эти несколько слов оказались спасительными. Полицейские, все время стоявшие под дверью, за пару мгновений отобрали у юноши нож.

"В результате организованных сотрудниками полиции переговоров удалось убедить подростка отказаться от намерений покончить с собой. Юноша будет передан медицинским работникам. В результате инцидента никто не пострадал", - рассказали в пресс-службе московской полиции.

Отмечается, что врачи проведут психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы установить причины, побудившие юношу на неадекватный поступок.

Чуть позже стало известно, что у подростка уже долгое время наблюдались проблемы с психикой. Родители даже пытались отправить его на лечение в психиатрическую клинику. Кроме того, выяснилось, что в последнее время юноша принимал таблетки от нервных расстройств.

Хоть все обошлось и без жертв, Следственный комитет России вчера возбудил уголовное дело. При этом в следственном ведомстве не уточнили, по какой именно статье Уголовного кодекса РФ будут его расследовать. Зато в СК рассказали, что проверят должностных лиц школы и иных компетентных органов на предмет халатности. И тогда, возможно, появится еще одно уголовное дело.

Хоть все, к счастью, обошлось и без жертв, Следственный комитет РФ все равно возбудил уголовное дело

Отмечается, что следователям предстоит установить полную картину произошедшего и причины, побудившие подростка к такому поступку. Также сотрудники СК проверят условия, в которых проживал школьник. Вчера следователи уже провели обыск в квартире, изъяли компьютер и другие необходимые вещдоки.

"На мой взгляд, педагоги сработали грамотно в данной ситуации, - говорит детский омбудсмен. - А вот в причинах инцидента еще предстоит разобраться".

В школе давно обратили внимание на Даню. Одноклассники отмечают: в последние несколько лет с ним что-то случилось. Из улыбчивого мальчика он превратился в замкнутого подростка. На вопросы учителей не реагировал. Порой - просто молчал. Поэтому его даже к доске не вызывали. Школьная "тусовка" точно знает: он не состоял в колумбайн-сообществах, не пил и даже курить не пробовал. В соцсетях почти ничего не постил. Но около года назад у него родилась сестра. Именно после этого Даню стало не узнать.