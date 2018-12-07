Дом юмориста Бандурина под Москвой горел 8 часов

Стали известны некоторые подробности ЧП в доме известного юмориста Николая Бандурина.

Как сообщили в пресс-службе подмосковного ГУ МЧС, первые сообщения о пожаре в городском округе Пушкино поступили вчера в 14:27. Горел дом №49 на Садовой улице в поселке Костино. Фотографии пожара сам Бандурин ранее выложил в Instagram.

Огонь тушили 23 сотрудника МЧС, было задействовано шесть спецмашин. Ликвидировать последствия крупного пожара удалось в 22:12. По данным подмосковного главка, при пожаре пострадала женщина.