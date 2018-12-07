На борьбу со снегопадом в Москве вышли 7 тысяч машин

Первый мощный снегопад в Москве подпортил жизнь автомобилистам: на дорогах моментально образовалась снежная каша, а основные городские магистрали сковали 8-балльные пробки. Коммунальщики боролись с последствиями стихии всю ночь, а затем и день. Как сейчас убирают столичные магистрали и каких еще погодных сюрпризов ждать жителям столицы в ближайшее время, узнавал обозреватель "РГ".

В ночь с 5 на 6 декабря в столице выпало 6 см снега, а местами уровень снежного покрова достиг 13 см. Снег начался еще днем, и в вечерний час пик было уже сложно проехать практически по всем основным дорогам.

На улицы вывели 7 тысяч коммунальных машин. Колонны снегоуборщиков прометали дороги по всей ширине. Снег убирали и на тротуарах, пешеходных зонах, внутриквартальных проездах и дворовых территориях, после чего тут же вывозили на снегоплавильные пункты. "В уборке городских территорий задействованы 55 тысяч рабочих", - сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В итоге усилия коммунальщиков не прошли даром. Утром 6 декабря движение в Москве хоть и было плотным, до коллапса дело не дошло. При этом МЦК, метро и наземный транспорт работали в штатном режиме .

В пятницу и субботу погода даст коммунальщикам передохнуть - пик циклона уже пройден. "В Москве ожидается легкий снег, станет немного холоднее - дневные температуры будут около 4 градусов ниже нуля, ночью столбик термометра опустится до минус 8", - рассказала "РГ" главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. При этом уровень снежного покрова расти уже не будет. Однако уже в воскресенье новый атлантический циклон принесет в столицу очередной снегопад, а дневные и ночные температуры поползут вверх. Так что на долгий отдых коммунальным службам рассчитывать не приходится.