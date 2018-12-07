На борьбу со снегопадом в Москве вышли 7 тысяч машин

Новости

Порядок в Париже от "желтых жилетов" защитит бронетехника 00:19
Пекин потребовал освобождения задержанной в Канаде финдиректора Huawei 06.12.2018
Юморист Николай Бандурин пострадал при пожаре в собственном доме 06.12.2018
Россиянке Марии Бутиной назначили общественного адвоката 06.12.2018
МИД РФ: США нацелена на демонтаж контроля над оружием 06.12.2018
Александр Розенбаум спас пассажира на борту самолета 06.12.2018
Венесуэла начнет использовать российскую систему ГЛОНАСС 06.12.2018
В Анапе три дома загорелись на площади 500 квадратных метров 06.12.2018
СМИ ошибочно сообщили о смерти режиссера Жана-Люка Годара 06.12.2018
Главы МИД России и Германии обсудили ситуацию вокруг ДРСМД 06.12.2018
Формат овертаймов на хоккейных ЧМ будет изменен 06.12.2018
В Москве пойман тольяттинский маньяк, нападавший на женщин 06.12.2018
Из-за акций "желтых жилетов" в Париже в субботу закроют Эйфелеву башню 06.12.2018
У губернатора Подмосковья появился официальный сайт 06.12.2018
В Норвегии в полицейском участке обнаружили взрывное устройство 06.12.2018
Вице-премьер поручил провести мониторинг заросших лесом сельхозземель 06.12.2018
В Ленобласти китайских туристов отправили в колонию за зимний поход 06.12.2018
Видеоблогер Давидыч освобожден судом от наказания 06.12.2018
Порошенко высмеяли в соцсети за пост с "котиком" 06.12.2018
К 2024 году заработает единая госсистема маркировки товаров 06.12.2018
Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей 06.12.2018
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу 06.12.2018
Лавров на полях СМИД ОБСЕ обсудил с коллегами ряд актуальных проблем 06.12.2018
Черчесов получил премию "Человек года" 06.12.2018
В Перми выставили на продажу автомобиль из сериала "Реальные пацаны" 06.12.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На каких улицах Москвы парковка станет платной в воскресные дни
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
На острие холодной войны: летчик рассказал о разведке на Ту-16Р
Как изменится экзамен на водительские права
Как изменится экзамен на водительские права
07.12.2018 00:20
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Успеть за одну ночь

На борьбу со снегопадом в Москве вышли 7 тысяч машин
Текст: Иван Пышечкин
Российская газета - Столичный выпуск №7739 (276)
Первый мощный снегопад в Москве подпортил жизнь автомобилистам: на дорогах моментально образовалась снежная каша, а основные городские магистрали сковали 8-балльные пробки. Коммунальщики боролись с последствиями стихии всю ночь, а затем и день. Как сейчас убирают столичные магистрали и каких еще погодных сюрпризов ждать жителям столицы в ближайшее время, узнавал обозреватель "РГ".

В ночь с 5 на 6 декабря в столице выпало 6 см снега, а местами уровень снежного покрова достиг 13 см. Снег начался еще днем, и в вечерний час пик было уже сложно проехать практически по всем основным дорогам.

Гидрометцентр: Выпавший в Москве снег не растает до весны

На улицы вывели 7 тысяч коммунальных машин. Колонны снегоуборщиков прометали дороги по всей ширине. Снег убирали и на тротуарах, пешеходных зонах, внутриквартальных проездах и дворовых территориях, после чего тут же вывозили на снегоплавильные пункты. "В уборке городских территорий задействованы 55 тысяч рабочих", - сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В итоге усилия коммунальщиков не прошли даром. Утром 6 декабря движение в Москве хоть и было плотным, до коллапса дело не дошло. При этом МЦК, метро и наземный транспорт работали в штатном режиме .

В пятницу и субботу погода даст коммунальщикам передохнуть - пик циклона уже пройден. "В Москве ожидается легкий снег, станет немного холоднее - дневные температуры будут около 4 градусов ниже нуля, ночью столбик термометра опустится до минус 8", - рассказала "РГ" главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. При этом уровень снежного покрова расти уже не будет. Однако уже в воскресенье новый атлантический циклон принесет в столицу очередной снегопад, а дневные и ночные температуры поползут вверх. Так что на долгий отдых коммунальным службам рассчитывать не приходится.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Последствия снегопада в Московском регионе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин и Лукашенко обсудили цены на газ
В Минобороны России оценили проход эсминца США
Нефть просела на 5 процентов и утянула за собой рубль
КС РФ признал законным соглашение между Чечней и Ингушетией
ЦБ аннулировал лицензии двух банков