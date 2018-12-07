Полиция пресекла пьяный дебош в воронежской школе

Воронежские полицейские задержали 22-летнего парня, устроившего пьяный дебош в школе.

В 12.50 четверга явно нетрезвый молодой человек появился в школе, чтобы забрать племянника-третьеклассника. Оценив состояние посетителя, школьный охранник отказался пропустить его. Парень нецензурно оскорбил служителя и полез в драку. Педагоги вызвали полицию.

- Молодого человека доставили в отдел и составили на него протокол по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Максимальная санкция – арест на 15 суток, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Третьеклассника, чьи родители оказались в отъезде, в итоге забрала бабушка.