Собянин открыл памятник писателю Чингизу Айтматову

В центре Москвы открылся памятник выдающемуся писателю Чингизу Айтматову. Монумент установлен в сквере, носящем имя литератора и публициста.

Открытие приурочили к 90-летию со дня рождения Айтматова, которое весь мир будет отмечать 12 декабря. Над памятником народному писателю Киргизии трудились скульптор Азамат Абдрахманов и архитектор Сергей Павлов. Мастера запечатлели литератора-мудреца в кресле: он словно слушает собеседника и одновременно о чем-то размышляет.

Первыми к этому беззвучному диалогу присоединились соотечественники Айтматова. Для солнечной и загадочной Киргизии его имя - почти священно. Его почитают так же, как чтецов захватывающего эпоса о Манасе.

"До сих пор Чингиз Айтматов - один из самых читаемых авторов в мире, - напомнил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков. - Его книги переведены на множество языков. Но сам он говорил, что русский и киргизский для него - как два крыла".

Айтматов стал классиком еще в советские годы, сказал министр культуры РФ Владимир Мединский. Достать и купить его книги простому студенту было невозможно. Поэтому одно издание шло по всему потоку, его бережно передавали из рук в руки. Почему? Да потому что Айтматов словно говорил на одном языке со стариком и с юношей, со студентом и чиновником. В одном произведении он поднимал широчайший спектр проблем: от экологии до взаимоотношений между поколениями. Его "Белый пароход" - до сих пор культовый у молодежи, хотя и был написан в семидесятые.

"Даже если кто-то и забыл героев Айтматова, само имя писателя все равно у всех на устах, - отметил мэр Москвы Сергей Собянин. - Это символ национальной дружбы".

Участники церемонии напомнили, что Айтматов был не только литератором и публицистом, но еще и выдающимся общественным деятелем. О его значимости для каждого из нас говорит хотя бы то, что в сквере его имени на памятной церемонии звучала речь не только на русском и киргизском, но также на немецком и английском языках. Айтматов как всегда актуален для мира.