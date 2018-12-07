Ученые нашли в Москве пьяных свиристелей

В Москве ученые обнаружили пьяных свиристелей. Первоначально на странности в поведении птиц обратили внимание горожане.

Люди стали замечать свиристелей, лежащих на земле рядом с рябиновыми деревьями. Некоторые перед "сном" затевают драку с другими пернатыми.

Свои вопросы и предположения москвичи отправили через Facebook в Государственный биологический музей имени К.А.Тимирязева. Гипотез у обывателей было много. Говорили, что рябина стала ядовитой. Или что птицы замерзли. Или что они от чего-то опьянели. Последний вариант - почти точный.

Сотрудники музея объяснили, что свиристели - большие поклонники рябины. В московских условиях - то мороз, то оттепель - ягоды начинают потихоньку бродить. Одним словом, свиристели случайно принимают вместе с рябиной известную долю "браги". В связи с этим ученые дали такой совет в официальном паблике музея: "Нужно положить "пьяную" птичку в какое-нибудь темное, укромное место. Например, в коробку. Пусть свиристель протрезвеет".