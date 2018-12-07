В Калуге написали правовой диктант

7 декабря в Калужском государственном университете прошел круглый стол, приуроченный ко Дню юриста. В рамках данного мероприятия студенты калужских вузов могли проверить свою юридическую грамотность, пройдя правовой тест. Такая возможность есть у любого желающего с 3-го по 10 декабря, для этого достаточно зарегистрироваться на сайте Всероссийского правового диктанта и оценить свою грамотность, в знании закона и Конституции решая тестовые задания.

Организатором мероприятия стала "Ассоциация юристов России". Председатель совета Калужского регионального отделения "Ассоциации юристов России" Алексей Александров в беседе с участниками подчеркнул, что одно из главных направлений деятельности организации - правовое просвещение и повышение уровня юридического образования населения.

В Калужской области юридический диктант проводится во второй раз, в этом году на шести площадках в Калуге и в районах проверят свои знания несколько тысяч участников.

Депутат городской думы города Калуги, руководитель аппарата калужского отделения "Ассоциации юристов России" Денис Курганов поздравил юристов с профессиональным праздником и отметил, что подобные мероприятия касаются каждого: "Такая правовая школа помогает гражданам России повысить свои знания в юриспруденции. Мы все живем в правовом государстве, и знать свои права и обязанности - жизненная потребность. Если вы не знаете, какие права имеете, они могут быть нарушены тем, кто знает каким образом использовать ваше незнание. Мы регулярно проводим бесплатные юридические консультации, а также учим школьников выбору профессии в будущем".

Одна из участников правового диктанта студентка 3-го курса факультета иностранных языков Калужского государственного университета Анастасия Подгурская решила проверить свои знания законов России. Она считает, что такие мероприятия полезны, потому что не все люди знают свои права и обязанности, а тут есть возможность их вспомнить или узнать.