В Москве врачи спасли зрение ребенку, упавшему на кол

Московские врачи спасли зрение мальчику, который случайно упал на деревянный кол во время прогулки.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, 14-летний подросток сам обратился в Морозовскую больницу вместе с мамой. Офтальмологи сделали рентген и компьютерную томограмму. Диагностировали перелом орбиты, отек и гематому.

Врачи решили провести ребенку уникальную операцию. Вместо части кости в нижней стенке орбиты поставить небольшой имплантат. Через некоторое время собственная кость пациента замещает его. В итоге анатомически глаз полностью восстанавливается.

Эту операцию провели Максим Ерашов, Ольга Денисова и анестезиолог Людмила Коробова. Все прошло удачно, и скоро ребенка выпишут из больницы.