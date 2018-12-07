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07.12.2018 15:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве врачи спасли зрение ребенку, упавшему на кол

Текст: Сергей Бабкин

Московские врачи спасли зрение мальчику, который случайно упал на деревянный кол во время прогулки.

Фото: Depositphotos.com
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе столичного департамента здравоохранения, 14-летний подросток сам обратился в Морозовскую больницу вместе с мамой. Офтальмологи сделали рентген и компьютерную томограмму. Диагностировали перелом орбиты, отек и гематому.

Врачи решили провести ребенку уникальную операцию. Вместо части кости в нижней стенке орбиты поставить небольшой имплантат. Через некоторое время собственная кость пациента замещает его. В итоге анатомически глаз полностью восстанавливается.

Эту операцию провели Максим Ерашов, Ольга Денисова и анестезиолог Людмила Коробова. Все прошло удачно, и скоро ребенка выпишут из больницы.

Общество Здоровье Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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