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07.12.2018 13:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве введен план "Перехват" после ДТП на Покровке

Текст: Сергей Бабкин
Фото: Сергей Бабкин/РГ Фото: Сергей Бабкин/РГ
Фото: Сергей Бабкин/РГ

Полиция Москвы ввела план "Перехват" для розыска водителя, сбившего рабочих в центре города, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, людей сбило такси Kia с пассажирами.

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Авария произошла недалеко от дома №5 на Покровке. Как сообщили корреспонденту "РГ" очевидцы инцидента, автомобиль на большой скорости выехал сначала на встречную выделенную полосу, сбил дорожный знак и отлетел на тротуар. Там двое рабочих с лопатами чистили тротуар от снега. Они попали под колеса. Водитель скрылся с места аварии.

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД и Центра организации дорожного движения. Выясняются все обстоятельства ЧП.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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