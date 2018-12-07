В Москве введен план "Перехват" после ДТП на Покровке

Полиция Москвы ввела план "Перехват" для розыска водителя, сбившего рабочих в центре города, сообщает РИА Новости. По предварительным данным, людей сбило такси Kia с пассажирами.

Авария произошла недалеко от дома №5 на Покровке. Как сообщили корреспонденту "РГ" очевидцы инцидента, автомобиль на большой скорости выехал сначала на встречную выделенную полосу, сбил дорожный знак и отлетел на тротуар. Там двое рабочих с лопатами чистили тротуар от снега. Они попали под колеса. Водитель скрылся с места аварии.

На месте сейчас работают сотрудники ГИБДД и Центра организации дорожного движения. Выясняются все обстоятельства ЧП.